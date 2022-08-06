Satrançta büyük bir gurur yaşanıyor. 3 Türk kadını Avrupa’nın en başarılısı oldu. Satrançta son 10 yıldır yaşanan büyük değişimin mimarı olan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı(TSF) Gülkız Tulay, “Avrupa’nın Üstün Başarılı Yöneticisi” seçildi.

FIDE’nin “Satrançta Yılın Kadınları Ödülleri”nde kıtalar yarıştı, en fazla ödülü Türkiye kazandı. TSF Başkanı Tulay’ın yanı sıra Türkiye’nin ilk Kadın Uluslararası Satranç Ustası Nilüfer Çınar Çorlulu, “Avrupa’nın Öne Çıkan Satranç Eğitmeni” olarak ödül aldı. Satranç milli takım sporcusu Handenur Şahin de “Avrupa’nın Mücadeleci Ruhuyla Öne Çıkan Engelli Kadın Oyuncusu” oldu.

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, “Avrupa’nın Üstün Başarılı Yöneticisi” seçilerek Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Türk satrancının son 10 yılda sergilediği başarı grafiğinin mimarı olan Tulay, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından düzenlenen “Satrançta Yılın Kadınları Ödülleri”nde “Üstün Başarılı Yönetici” dalında aday gösterilen isimlerden biri oldu. Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarının en iyilerinin belirlendiği ödül programında, TSF Başkanı Tulay, satranç sporunun yaygınlaştırılması için hayata geçirdiği projeler ve başarılı çalışmaları nedeniyle “Avrupa Kıtasının Üstün Başarılı Yöneticisi” ödülüne layık görüldü.

Kıtaların yarıştığı FIDE’nin “Satrançta Yılın Kadınları Ödülleri”nde en fazla ödülü Türkiye kazandı. TSF Başkanı Tulay’ın yanı sıra iki Türk kadın satranççısı da ödüllendirildi. Türkiye’nin ilk Kadın Uluslararası Satranç Ustası Nilüfer Çınar Çorlulu, “Avrupa’nın Öne Çıkan Satranç Eğitmeni” olarak ödül aldı. Satranç milli takım sporcusu Handenur Şahin de “Avrupa’nın Mücadeleci Ruhuyla Öne Çıkan Engelli Kadın Oyuncusu” oldu.

En başarılı yönetici, en iyi oyuncu, en iyi antrenör, en iyi eğitmen, en çok kadın bulunan federasyon gibi çeşitli kategorilerde çok sayıda adayın yarıştığı ödül programında, uluslararası satranç dünyasından ünlü isimlerin yer aldığı FIDE jürisi, oluşturulan kriterlere göre titiz bir değerlendirme yaptı. Jüri değerlendirmesinde kendi kategorisindeki adaylar arasından sıyrılan Tulay, büyük ödülün sahibi oldu. Tulay, Hindistan'ın Chennai kentinde 5 Ağustos'ta 44. FIDE Satranç Olimpiyatı’nda düzenlenen törenle ödülünü aldı. FIDE Başkanı Arkady Dvorkovich ile birlikte birçok yıldız ismin bulunduğu ödül töreninde, FIDE Başkan Vekili Bachar Kouatly’dan ödülünü alan Tulay, bu başarıyı “Bu Türk satrancının üstün başarı ödülü” olarak niteleyerek, şöyle devam etti: “Ne mutlu ki her geçen gün daha ileri giden, yıldız sporculara sahip olan ve göz kamaştıran başarılara imza atan Türk satrancının geldiği noktayı artık dünya da takdir ediyor. Bu ödülü bireysel bir takdirden ziyade Türk satrancının dünyadaki yerinin bir yansıması olarak görüyorum ve Türk satrancında yeni başarıların habercisi olarak değerlendiriyorum. Bir Türk kadını olarak bu ödüle layık görülmek gerçekten heyecan verici. Türk sporu adına, Türk satrancı adına, Türkiye adına onur duydum. Türk kadınları, satranç başta olmak üzere hayatın her alanında, büyük bir başarıyla, cesaretle, özgüvenle daha yaşanabilir bir dünya için, aydınlık yarınlar için mücadelesine devam edecek” dedi.

Kıtalar yarıştı en çok ödülü Türkiye kazandı

FIDE’nin “Satrançta Yılın Kadınları Ödülleri”nde kıtalar yarıştı, en fazla ödülü Türkiye kazandı. TSF Başkanı Tulay’ın yanı sıra Nilüfer Çınar Çorlulu “Avrupa’nın Öne Çıkan Satranç Eğitmeni” olarak ödül alırken, Handenur Şahin de “ Avrupa’nın Mücadeleci Ruhuyla Öne Çıkan Engelli Kadın Oyuncusu” kategorisinde ödül aldı. TSF Başkanı Tulay bu iki ödülle ilgili de “Yönetim Kurulu üyemiz ve Türkiye’nin önemli kadın satranççılarından Nülüfer Çınar Çorlulu ile gerçekten ödülünün hakkını veren tüm engelleri cesurca ve başarıyla aşan sporcumuz Handenur Şahin’in ödülleri de mutluluğumuzu artırdı. Ödül programından 3 ödülle dönüyoruz. Türk satrancının değerli iki ismini de yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Avrupa’nın Öne Çıkan Satranç Eğitmeni” olan Nilüfer Çınar Çorlulu Türkiye’nin satrançta ilk Uluslararası Kadın Ustası. Türkiye'nin en başarılı kadın satranç sporcularından biri olan Çorlulu, 21 yıl boyunca Türk milli takımında görev aldı. Şu anda TSF Yönetim Kurulu’nda Asbaşkan olarak görev alan Çorlulu, kendi kulübünde çocuklara satranç eğitimi veriyor. 2 yaşında SMA teşhisi konan 1997 doğumlu Handenur Şahin ise TSF’nin Ana Sponsoru Türkiye İş Bankası ile hayata geçirdiği Satranç Sınıfları projesi ile 10 yaşında satranç sporuyla tanıştı. Milli takım formasını gururla taşıyan Şahin, birçok uluslararası turnuvada büyük başarıya imza attı. Şahin, Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünü birincilikle bitirdi. Sabancı Üniversitesi Siyaset Bilimi tezli yüksek lisans programına tam burslu kabul edildi ve mezun oldu.

Türk satrancının başarısı Avrupa’da örnek oldu

TSF Başkanı Gülkız Tulay yönetiminde Türk satrancı son 10 yılda büyük bir atılım yaptı. Federasyonun çabalarıyla satranç sporu okullardan kahvelere, kütüphanelerden sokaklara hayatın her alanında var olurken, futbol , basketbol , voleybol, hentbol gibi en popüler sporlar arasında öne çıktı. Bu başarı grafiği Avrupa ve dünya şampiyonlukları getirdi ve en parlak sporculardan oluşan, binden fazla ismin yer aldığı bir milli takım havuzu kurulmasını sağladı. Türkiye’nin 81 ilinde sayısız projelerle, 7’den 70’e herkes satranç ile tanıştı. Rekor katılımlı şampiyonalar, turnuvalar, çok sayıda uluslararası organizasyon ve sayısız proje düzenlendi. Okullarda satranç sınıfları açıldı, “Yeni Hayata Bir Hamle”, "Doğru Hamlede Buluşalım”, “Sevgi Evleri”, “Satranç Eğitimini Geliştirme”, “Satranç ile Mutlu Yarınlar”, “Kale Gibi Gelecek”, “Gören Eller” gibi başarıyı getiren pek çok proje düzenlendi. Üretilen projeler, sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da ses getirdi. Türk satrancının yaşadığı dönüşüm Avrupa’da örnek ‘başarı modeli’ olarak gösterilmeye başlandı Hızla 1 milyonun üzerine çıkan lisanslı satranç sporcusu ile rekor kırıldı. 580 madalya kazanıldı. 2012 yılına kadar sadece 5 “büyük usta” varken, bu sayı hızla yükseldi. Bugün 13 büyük usta, 1 (kadın) uluslararası usta ve 3 kadın büyükusta Türk satrancı için büyük başarılara imza atıyor.

Türkiye 2016 yılında, olimpiyatlarda altıncı olarak Türk satranç tarihinin en önemli derecesini elde ederken son 10 yılda dünyada sayısız başarıya, madalya ve kupaya sahip oldu. Son olarak “2022 Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası”nda genç milliler, 5 altın, 6 gümüş, 5 bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanırken, Avrupa şampiyonu olan Türkiye ayrıca "en başarılı ülke ödülü"nü de almayı başardı. Bu şampiyonada özellikle kızlar kendi kategorilerinde tarih yazdı.TSF, sporcularının başarılarının yanı sıra ulusal ve uluslararası organizasyon yeteneğiyle de dünya kamuoyunda adından söz ettiren bir federasyon oldu. Türkiye, uluslararası turnuvalarda ev sahipliğinden memnuniyet duyulan ülkelerin başında geldi.

Kız çocukları artık “satrançta da varım” diyor

Kız çocuklarının satranç sporunda olmasına özel önem veren Gülkız Tulay yönetimindeki TSF sayesinde 10 yıl önce 47 bin 332 olan lisanslı kadın sporcu sayısı 2022 yılı itibariyle 368 bini geçti. Bu sayede satranç sporu, lisanslı kadın sporcu sayısı açısından tüm branşlar arasında zirveye yerleşti.

FIDE Yılın Kadınları Ödülleri gelenekselleşecek

FIDE, 2022 yılını ‘Satrançta Kadın Yılı' olarak ilan etti. Yıl boyunca FIDE ve üye kuruluşları, kadınların satrancın her alanında gelişimini desteklemek için bir dizi etkinliğe ev sahipliği yaptı. “Satrançta Yılın Kadınları Ödülleri” program da FIDE'nin 2022 yılı boyunca toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları, programları ve uygulamaları oluşturmak ve teşvik etmek için yatırım yapmaya karar verdiği yedi girişimden biri. FIDE Genel Müdürü Dana Reizniece-Ozola, ödül töreninde yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi: "Bu ödüller, uluslararası satranç topluluğumuzdaki kadınların çalışmalarını vurgulamamıza ve kutlamamıza olanak tanıyor. Kadınların yaptığı harika işlere ışık tutuyoruz. Bir kız veya bir kadın ne olmak istediğini düşündüğünde, satrancın da bir kariyer yolu olduğunu aklında tutmasını sağlamalıyız. Dünyanın en büyük oyuncuları olabilecekleri bir ortam yaratmak bizim görevimizdir."

FIDE Başkanı Arkady Dvorkovich de ödül alan isimlerden övgüyle bahsederek: "Bugün ödül alanlar bu yıl da dahil olmak üzere uzun bir süredir harika bir iş çıkardılar. 2022 Satrançta Kadın Yılı ilan edildi ama bu sadece bir yıl değil, tüm hayat onların olmalı" diye konuştu.

4 kıta 4 başarılı yönetici kadın

Tulay’ın Avrupa kıtası ödülü kazandığı “Üstün Başarılı Yönetici” dalında, Christiana Asalet; Afrika, Alejandra Beatriz Zavala Hakimde; Amerika, Medina Zhumashova ise Asya kıtasının başarılı isimleri oldu. Efsane kadın sporcu Judit Polgár da programda “FIDE Ikonu” ödülünü aldı.