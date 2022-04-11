Portekiz ekibi Benfica ile bu sezon oynadığı 36 maçta 31 gol atan Uruguaylı futbolcu, hafta sonu Benfica’nın 3-1 kazandığı Belenenses karşılaşmasında hat-trick yaparak dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Nunez’i Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Manchester United kadrosuna katmak isterken, Chelsea ile Paris Saint-Germain de 22 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği biliniyor.

2020 yazında kulüp rekorunu kırarak 24 milyon avroya Almeria’dan Benfica’nın yolunu tutan Nunez'in sözleşmesinde 150 milyon avroluk serbest kalma maddesi de bulunuyor.

Başarılı oyuncuya son olarak Ocak ayı transfer döneminde West Ham United 70 milyon avroluk bir teklifte bulunmuştu.