Ajax formasını 133 maçta, 10 gol 9 da asist yapan Noussair Mazraoui için Avrupa'nın önde gelen kulüpleri sıraya girmiş durumda.

İspanya basınında yer alan habere göre, Bayern Münih ve Barcelona, Faslı sağ bek ile en fazla ilgilenen kulüpler olarak dikkat çekiyor. Alman kulübünün 24 yaşındaki futbolcuya senelik 10 milyon avroluk bir teklif yaptığını iddia edildi.

Bayern Münih ve Barcelona’nın yanı sıra Milan ve Borussia Dortmund da Ajax savunma oyuncusunu takip eden kulüpler arasında. Dani Alves’in 38 yaşında olması, Sergino Dest’in istenilen performansı sergileyememesinin ardından Barcelona sağ bek arayışlarına girmişti.