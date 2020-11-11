Brezilya futbolunun yetiştirdiği yeni yeteneklerden Brenner için Avrupa'nın devleri yarış halinde... Calciomercato'ya göre son olarak Arsenal, 20 yaşındaki forvet ile ilgilenen dev ekiplerin arasına eklendi.

Sao Paulo ile olan sözleşmesinde 50 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunan Brenner için Arsenal'in yanı sıra Ajax, Juventus, Lazio, Milan ve PSG de devrede.

Arsenal özellikle Brezilya'dan genç bir forvet transferinde Gabriel Martinelli ile önemli başarı yakaladıktan sonra Brenner'i de kadrosuna katmak istiyor.