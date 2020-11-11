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Avrupa'nın devleri Brenner için yarışıyor

Avrupa'nın dev kulüpleri Sao Paulo'nun 20 yaşındaki forvet oyuncusu Brenner'i kadrosuna katmak adına büyük yarış verirken bu yarışa son olarak Arsenal'in dahil olduğu belirtiliyor.

11 Kasım 2020, Çarşamba 17:29 Son Güncelleme:
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Avrupa'nın devleri Brenner için yarışıyor

Brezilya futbolunun yetiştirdiği yeni yeteneklerden Brenner için Avrupa'nın devleri yarış halinde... Calciomercato'ya göre son olarak Arsenal, 20 yaşındaki forvet ile ilgilenen dev ekiplerin arasına eklendi. 

Sao Paulo ile olan sözleşmesinde 50 milyon Euro'luk bir serbest kalma maddesi bulunan Brenner için Arsenal'in yanı sıra Ajax, Juventus, Lazio, Milan ve PSG de devrede. 

Arsenal özellikle Brezilya'dan genç bir forvet transferinde Gabriel Martinelli ile önemli başarı yakaladıktan sonra Brenner'i de kadrosuna katmak istiyor. 

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