Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Lille puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Liderlik koltuğunda oturan Manchester City, geçen hafta 2 müsabakaya çıktı. Manchester City, hafta içi oynadığı maçta ağırladığı Southampton'ı 5-2, hafta sonu ise deplasmanda Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

Manchester United, sahasında West Ham United'ı 1-0, Leicester City de evinde Sheffield United'ı 5-0 yendi.

Arsenal, Tottenham'ı konuk ettiği Londra derbisini 2-1 kazandı.

Bir maç fazlası bulunan Manchester City, puanını 71'e yükseltti. City'yi, 57 puanlı Manchester United ve 56 puana sahip Leicester City izledi.

Premier Lig'in 29. haftası, Wolverhampton-Liverpool mücadelesiyle tamamlanacak.

La Liga

Şampiyonluk yarışını önde götüren Atletico Madrid, hafta içi çıktığı erteleme karşılaşmasında konuk ettiği Athletic Bilbao'yu 2-1 yendi. Atletico, hafta sonu ise deplasmanda Getafe ile 0-0 berabere kaldı.

Sakatlıklar nedeniyle zor günler geçiren son şampiyon Real Madrid, sahasında oynadığı Elche mücadelesini 2-1 kazandı.

Barcelona-Huesca maçıyla tamamlanacak La Liga'nın 27. haftasında 63 puana ulaşan Atletico Madrid'i, Real Madrid 6, Barcelona da 7 puan geriden takip etti.

Serie A

Ligin zirvesindeki Inter, Torino'yu deplasmanda 2-1 yenerek üst üste 8. galibiyetini elde etti.

Diğer Milano ekibi Milan ise konuk ettiği Napoli'ye 1-0 yenildi. Inter bu sonuçla en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 9'a çıkardı.

Son 9 yılın şampiyonu Juventus, Cristiano Ronaldo'nun hat-trick yaptığı Cagliari karşılaşmasını 3-1 kazandı.

Serie A'nın 27. haftasını 65 puanla geçen Inter'i, 56 puanla Milan ve 55 puanla Juventus (bir maçı eksik) izledi.

Bundesliga

Lider Bayern Münih, Werder Bremen deplasmanından 3-1'lik galibiyetle döndü.

Sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Leipzig, şampiyonluk yarışında yara aldı.

Wolfsburg ise evinde Schalke 04'ü 5-0 mağlup etti.

Bundesliga'nın 25. haftası sonunda 58 puan toplayan son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, rakipleriyle arasındaki farkı 4 puana yükseltti. Bayern'i, 54 puanlı Leipzig ve 48 puanı bulunan Wolfsburg takip etti.

Ligue 1

Zirve mücadelesi veren ekipler, haftayı puan kaybıyla geçti. Puan tablosunun ilk sırasındaki Lille, deplasmanda Monaco ile 0-0 berabere kaldı.

Son 3 yılın şampiyonu Paris Saint Germain (PSG), sahasında oynadığı Nantes maçını 2-1 kaybetti. Reims-Olympique Lyon mücadelesi de 1-1 sona erdi.

Ligue 1'de 29. haftanın ardından puanını 63'e çıkaran Lille, liderliğini sürdürdü. PSG ve Olympique Lyon 60, Monaco ise 56 puanla Lille'in arkasında yer aldı.

AA