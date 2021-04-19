Avrupa’nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa’nın en büyük 5 futbol ligi İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa’daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere’de Manchester City, İspanya’da Atletico Madrid, İtalya’da Inter, Almanya’da Bayern Münih, Fransa’da ise Lille, puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

Premier Lig

Şampiyonluk yarışını önde götüren Manchester City ile üst sıralarda yer alan Leicester City, İngiltere Federasyon Kupası’nda hafta sonu maçlara çıktığı için lig karşılaşmalarına çıkmadı.

Manchester United, konuk ettiği Burnley’yi 3-1 mağlup ederken, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesi veren ekiplerden West Ham United ise deplasmanda Newcastle United’a 3-2 mağlup oldu.

Manchester City’nin 74 puanla liderliğini sürdürdüğü ligde, 66 puanlı Manchester United, 56 puana sahip Leicester City (bir maçı eksik) ve 55 puanlı West Ham United, ilk 4 içinde yer aldı.

La Liga

Lider Atletico Madrid, konuk ettiği Eibar’ı 5-0 yenerek zirve yarışındaki avantajını sürdürdü.

Geçen hafta Barcelona’yı yenerek şampiyonluk yarışında öne çıkan Real Madrid, bu hafta ise Getafe deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrılarak zirve yarışında yara aldı.

Sevilla, Real Sociedad deplasmanından 2-1’lik skorla galip ayrıldı. Barcelona ise hafta sonu İspanya Kral Kupası final maçına çıktığı için bu hafta lig maçı yapamadı.

La Liga’nın 31. haftasında 70 puanlı Atletico Madrid’i, Real Madrid 3, bir maçı eksik Barcelona 5, Sevilla da 6 puan geriden takip ediyor.

Serie A

Ligin açık ara zirvesinde yer alan Inter, Napoli deplasmanından 1-1’lik skorla ayrılarak 11 maçlık galibiyet serisini noktaladı.

Milan, konuk ettiği Genoa’yı 2-1’le geçerek zirve takibini sürdürdü. Juventus ise konuk olduğu Atalanta’ya 1-0 kaybetti.

Serie A’nın 31. haftasında Inter, 75 puanla zirvedeki konumunu sürdürdü. Lideri, 66 puanla Milan, 64 puanla Atalanta ve 62 puanla Juventus izledi.

Bundesliga

Lider Bayern Münih, konuk olduğu Wolfsburg’u 3-2 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki avantajını sürdürdü.

Şampiyonluk yarışından kopmamayı hedefleyen Leipzig, ağırladığı Hoffenheim ile 0-0 berabere kalırken, Eintracht Frankfurt ise konuk olduğu Borussia Mönchengladbach’a 4-0 mağlup oldu.

Bundesliga’nın 29. haftasında 68 puanlı Bayern Münih, zirvede kalmaya devam etti. Leipzig 61 puanla ikinci, Wolfsburg 54 puanla üçüncü, Eintracht Frankfurt ise 53 puanla dördüncü sırada yer aldı.

Ligue 1

Milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik’in formasını giydiği şampiyonluğun iddialı adayından Lille, konuk ettiği Montpellier karşısında sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Paris Saint-Germain (PSG), ağırladığı Saint-Etienne’i 3-2 mağlup ederek lider Lille’i yakın takibe aldı.

Monaco, deplasmanda Girondins de Bordeaux’yu 3-0 yenerken, Olympique Lyon ise konuk olduğu Nantes’ı 2-1’le geçti.

Heyecan dolu şampiyonluk yarışına sahne olan Ligue 1’de 33. haftanın ardından puanını 70’a çıkaran lider Lille’i, 69 puanla PSG, 68 puanla Monaco, 67 puanla Olympique Lyon takip etti.