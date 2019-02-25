Avrupa’nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa’nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa’daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere’de Liverpool, İspanya’da Barcelona, İtalya’da Juventus, Almanya’da Borussia Dortmund, Fransa’da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

- Premier Lig

Maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Manchester City, İngiltere Lig Kupası finali sebebiyle haftayı karşılaşma oynamadan geçti.

Haftanın zirveyi ilgilendiren mücadelesinde Manchester United, ağırladığı Liverpool ile 0-0 berabere kaldı.

Tottenham, konuk olduğu Burnley’ye 2-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Arsenal ise evinde oynadığı Southampton karşılaşmasını 2-0 kazandı.

Premier Lig’in 27. haftasının ardından 66 puana ulaşan Liverpool, Manchester City’nin bir puan önünde liderliğe yerleşti.

Bu iki takımı, 60 puanla Tottenham, 53 puanla Arsenal, 52 puanla Manchester United ve 50 puanla Chelsea izledi.

- La Liga

Lider Barcelona, ligdeki 25. karşılaşmasında konuk olduğu Sevilla’yı 4-2 yendi. Barcelona’nın Arjantinli golcüsü Lionel Messi, 3 gol atarak "hat-trick" yaptı.

Atletico Madrid, sahasında oynadığı Villarreal karşılaşmasından 2-0 galip ayrıldı.

Real Madrid, deplasmanda Levante’yi penaltılardan attığı gollerle 2-1 yendi.

La Liga’da puanını 57’ye çıkaran lider Barcelona’yı, Atletico Madrid 50, Real Madrid ise 48 puanla takip etti.

- Serie A

Son 7 yılın şampiyonu Juventus, deplasmanda oynadığı Bologna maçını 1-0 kazanarak namağlup unvanını korudu ve 25. haftada 22. galibiyetini aldı.

Juventus’un en yakın rakibi Napoli, konuk olduğu Parma’yı 4-0 ile geçti. Inter ise deplasmanda Fiorentina ile 3-3 berabere kaldı.

Serie A’nın 25. haftasını 69 puanla geçen Juventus’u, 56 puanlı Napoli ve 47 puanlı Inter izledi.

- Bundesliga

Almanya liginin zirvesindeki Borussia Dortmund, sahasında Bayer Leverkusen’i 3-2 mağlup etti.

Bayern Münih, konuk ettiği Hertha Berlin’i 1-0 yendi. Borussia Mönchengladbach, evinde oynadığı Wolfsburg karşılaşmasını 3-0 kaybetti.

Bundesliga’nın 23. haftası sonunda 54 puan toplayan Borussia Dortmund, Bayern Münih’in 3, Borussia Mönchengladbach’ın 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.

- Ligue 1

Ertelenen Montpellier maçını 5-1 kazanan lider PSG, Nimes’i de 3-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti.

PSG’nin en yakın takipçileri Lille ve Olympique Lyon, haftayı puan kaybıyla kapattı. Lille, konuk olduğu Strasbourg ile 1-1 berabere kaldı. Olympique Lyon ise Monaco deplasmanından 2-0 mağlup ayrıldı.

Ligue 1’de 26. haftanın ardından bir maç eksiği bulunan PSG, 68 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 51 ve Olympique Lyon 46 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

AA