Avrupa’nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa’nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa’daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere’de Manchester City, İspanya’da Barcelona, İtalya’da Juventus, Almanya’da Borussia Dortmund, Fransa’da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

- Premier Lig

Son şampiyon Manchester City, 7. haftada konuk ettiği Brighton’ı 2-0 yenerek üst üste 4. galibiyetini aldı.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Chelsea, sahasında Liverpool ile 1-1 berabere kaldı.

Tottenham, deplasmanda Huddersfield Town’ı, Arsenal de evinde Watford’ı 2-0 mağlup etti. Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil, Arsenal’in 2. golünü kaydetti.

Zor günler geçiren Jose Mourinho yönetimindeki Manchester United, deplasmanda West Ham United’a 3-1 yenilerek son 29 yılın en kötü lig başlangıcını gerçekleştirdi.

Everton, milli futbolcu Cenk Tosun’un sonradan oyuna girip gol attığı maçta Fulham’ı 3-0’la geçti.

Premier Lig’de 7. maçların ardından 19 puan toplayan Manchester City, averajla liderliğe yükseldi. City’yi, aynı puana sahip Liverpool, 17 puanlı Chelsea, 15’er puanlı Tottenham ve Arsenal izledi.

- La Liga

Lider Barcelona, La Liga’nın 7. haftasında ağırladığı Athletic Bilbao ile 1-1 berabere kaldı. Katalan ekibi, son 3 lig maçında sadece 2 puan toplayabildi.

Real Madrid ile Atletico Madrid arasındaki derbi karşılaşma golsüz sonuçlandı.

Eibar deplasmanından 3-1 galip ayrılan Sevilla, arka arkaya 3. maçını kazandı. Real Betis de sahasında Leganes’i 1-0 yendi.

La Liga’da 14 puana sahip Barcelona, son haftalardaki kötü performansına rağmen averajla liderliğini korudu. Katalan ekibini, Real Madrid aynı puan, Sevilla 13, Atletico Madrid ve Real Betis 12’şer puanla takip etti.

- Serie A

Son 7 yılın şampiyonu Juventus, seyircisi önünde karşılaştığı en yakın takipçisi Napoli’yi 3-1 mağlup etti.

Roma, başkent derbisinde konuk ettiği Lazio’yu 3-1 yenmeyi başardı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu’nun forma giydiği Milan, deplasmanda Sassuolo’yu 4-1 yendi.

Fiorentina, Atalanta’yı, Inter de Cagliari’yi 2-0’lık skorla geçti.

Ligde 7. haftanın sonunda 21 puan toplayan Juventus’u, 15 puanlı Napoli, 13’er puanlı Fiorentina, Inter ve Sassuolo izledi.

- Bundesliga

Almanya’da haftanın önemli karşılaşmasında Bayern Münih, deplasmanda Hertha Berlin’e 2-0 yenilerek sezonun ilk mağlubiyetini aldı.

Bayer Leverkusen deplasmanından 4-2 galip ayrılan Borussia Dortmund, namağlup unvanını korudu.

Bundesliga’nın 6. haftasının ardından 14 puanı bulunan Borussia Dortmund, Bayern Münih ve Hertha Berlin’in 1 puan önünde liderlik koltuğuna oturdu.

- Ligue 1

Lider PSG, konuk olduğu Nice’i 3-0 mağlup ederek lige 8’de 8 yaparak başladı. PSG, 1936-37 Ligue 1 sezonuna ilk 8 maçını kazanarak başlayan Olympique Lillois’den sonra bunu başaran ikinci takım oldu.

Lille, Olympique Marsilya’yı, Montpellier de Nimes’i 3-0 mağlup etti. Saint-Etienne ise evinde oynadığı Monaco karşılaşmasını 2-0 kazandı.

Ligue 1’in 8. haftası sonunda PSG, 24 puanla liderliğini sürdürdü. Lille 16, Montpellier ve Saint-Etienne 15’er puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

AA