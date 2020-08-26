Avrupa’dan yola devam

Tüm dünyayı saran koronovirüs salgını sebebiyle Şampiyonlar Ligi’nde 2. ön eleme turunda PAOK’la eşleşmesini tek maç üzerinden ve deplasmanda oynamak zorunda kalan Beşiktaş, Yunanistan’daki mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Devler Ligi macerasına noktayı koymak zorunda kalan Siyah-Beyazlılar, bundan sonra ise yoluna UEFA’nın kulüpler bazındaki iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi’nde devam edecek. Temsilcimiz burada gruplara kalmak için organizasyona 3. ön eleme turundan dahil olacak. Bu turdaki kura çekimi 1 Eylül’de gerçekleşecek.

Tek maç üzerinden oynanacak

Hep tek maç üzerinden oynanacak olan ön elemelerin hepsine seri başı olarak girecek Kara Kartal, muhtemel rakibiyle maçını 24 Eylül’de ya sahasında ya da deplasmanda yapacak. Eğer Kartal bu turu geçerse, gruplara kalmak adına son adım olan Play-Off Turu’ndaki rakibi 18 Eylül’de belli olacak ve buradaki karşılaşmasına da 1 Ekim’de çıkacak.