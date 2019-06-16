Avrupa’nın 5 büyük ligi; İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya’nın transfer gündeminde son dönemde genç Türk futbolcular ağırlık kazanmaya başladı. Enes Ünal, Cengiz Ünder ve Cenk Tosun ile başlayan ‘Avrupa seferi’ son 1 yıldır, milli formayı terleten genç yıldızlarımız Merih Demiral, Zeki Çelik, Okay Yokuşlu, Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü ile devam etti. Söz konusu oyuncuların transferleri için toplamda 105 milyon Euro bonservis ödendi. Lille ile anlaşmak üzere olan Duhan Aksu ve Lecce’ye gitmesi an meselesi olan Ertuğrul Ersoy da bu ‘sefer’e dahil olmak üzere...

MERiH DEMİRAL DAMGA VURDU

Geçen sezon devre arası Alanyaspor’dan 7 milyon Euro’ya İtalya Serie A ekibi Sassuolo’ya giden Merih Demiral, Çizme’deki performansıyla, adından söz ettirdi. 21 yaşındaki stoperin, Juventus ile anlaştığı ifade ediliyor. G.Saray’da geçirdiği yarım sezonda performansıyla öne çıkıp devre arasında 11 milyon Euro’ya Alman ekibi Stuttgart’a giden Ozan Kabak, takımı küme düşmesine rağmen Bundesliga’da ‘yılın çaylak oyuncusu’ seçildi. 19 yaşındaki Ozan, devleri peşine taktı. Milli formayı terleten 22 yaşındaki Zeki Çelik, geçen sezonun başında 1. Lig takımı İstanbulspor’dan direkt Lille’e transfer olarak dikkat çekti. Zeki’nin İstanbulspor’dan takım arkadaşı Duhan Aksu da Lille ile ön anlaşmaya vardı. 21 yaşındaki sol bekle protokol imzalayan Fransızlar, İstanbulspor’a 3 milyon Euro ödeyecek.

BURSA’YA CİDDİ BİR GELİR

Son olarak Bursaspor’da 22 yaşında kaptanlık yapan Ertuğrul Ersoy, İtalya Serie A’ya yükselen Lecce ile dün anlaştı. Bu transferden Bursaspor’un kasasına 1,4 milyon Euro girecek. (Hürriyet)