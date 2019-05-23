Klopp finale hazırlanıyor!

Liverpool’ın Alman menaceri Jürgen Klopp, İngiltere Premier Lig bittikten sonra soluğu Dubai’de aldı. Alman menacer, 1 Haziran’da Tottenham ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi finali öncesi yaptığı kısa kaçamakta, havuz kenarında stres atarken görüntülendi. Klopp’un sigara ve nargile içmesi dikkatlerden kaçmadı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, dünden itibaren takımıyla birlikte İspanya’nın Marbella şehrinde kampa girdi.

Juve’den çifte atak: Pochettino-Savic

İtalya Serie A ekibi, geçtiğimiz yaza Cristiano Ronaldo transferi ile damga vurmuştu. Devler Ligi’ni bu sezon da kazanamayan Juventus, yine kesenin ağzını açtı. Juve, Lazio’nun orta sahadaki yıldızı Sergej Milinkovic-Savic ile anlaşma sağladı. İtalyan devi bu transferi 110 milyon Euro’ya bitirecek. Juventus, teknik direktörlük koltuğuna ise Şampiyonlar Ligi finali sonrası Tottenham’lı Mauricio Pochettino’yu getirecek.