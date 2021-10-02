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Avrupa'daki yenilgi sonrası eleştiriler Vitor Pereira'ya

UEFA Avrupa Ligi'nde OIympiakos'a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Vitor Pereira ve 3-4-3 sistemi yeniden eleştirilerin odağına yerleşti.

02 Ekim 2021, Cumartesi 10:32 Son Güncelleme:
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Avrupa'daki yenilgi sonrası eleştiriler Vitor Pereira'ya

Ligde 16 puanla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe , Avrupa’da OIympiakos’a 3-0 yenilince sert eleştirilerin hedefi oldu. Gustavo, Szalai, Pelkas, Rossi, Mert Hakan, Osayi sergiledikleri futbolla, Pereira da oyunun akışını değiştiren hamleler yapamadığı gerekçesiyle eleştirilerden nasibini aldı.

Gustavo ve Mert Hakan çıkarken taraftardan tepki aldı. Mert Hakan tepkilere alkışlayarak yanıt verdi. Bazı taraftarlar takımlarına destek verirken Pereira da oyuncularla tek tek kucaklaşıp moral bozukluğunun önüne geçmeye çalıştı.

3-4-3 sistemi yine tartışma konusu oldu

Fenerbahçe‘ye oynatmak istediği 3-4-3 sistemi yüzünden Spor otoritelerini ilk günlerden itibaren ikiye bölen Vitor Pereira için işler iyiye giderken durulan ağır eleştiriler son OIympiakos yenilgisiyle yeniden hortladı.

Nazım veya Novak

Portekizli teknik adamının orta dörtlünün sağına ve soluna bek özelliği olmayan oyuncuları koymasının arka üçlüyü zora soktuğu yorumları yapılırken her maçta bu bölgede Nazım veya Novak’tan birinin oynaması gerektiği ifade ediliyor.

Hürriyet


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