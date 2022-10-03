Bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Trabzonspor , Konferans Ligi'nde ise Başakşehir ve Sivasspor takım temsil ediyor.

Şampiyonlar Ligi'ne yeniden direkt katılma hakkının kazanılması için şiddetle ülke puanına ihtiyacımızın olduğu bu dönemde temsilcilerimizin alacağı her puan hayati önem taşırken temsilcilerimizin rakipleri kendi liglerinde bu hafta neler yaptı?

FENERBAHÇE - AEK LARNACA

Sarı - lacivertliler gruptaki üçüncü maçını sahasında Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca ile oynayacak. Gruptaki ilk maçında Rennes'e mağlup olan, ikinci maçta ise deplasmanda Dinamo Kiev'i mağlup eden Larnaca, 1 Ekim günü ligde karşılaştığı Anorthosis'i 4-0 mağlup etti.

Larnaca'ya galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Gyurcso, 45. dakikada penaltıdan Trickovski, 81. dakikada Hambardzumyan kendi kalesine ve 90. dakikada Christofi kendi kalesine kaydetti.

AEK Larnaca bu galibiyetle, beşinci hafta sonunda topladığı yedi puanla altıncı sırada yer aldı.

TRABZONSPOR - MONACO

Grupta ilk iki maç sonunda üç puanı bulunan bordo - mavililer deplasmanda Monaco'ya konuk olacak. Avrupa Ligi grubunda üç puanla üçüncü sırada bulunan Fransız temsilcisi, Ligue 1'de oynadığı son maçta, Nantes'ı 4-1 ile geçti.





Monaco'ya galibiyeti getiren golleri, 2. dakikada Embolo, 6,28 ve 62. dakikalarda Ben Yedder kaydetti. Nantes'ın tek sayısı 79. dakikada Henrique'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

Ligde oynadığı dokuz maçta 17 puana ulaşan Monaco beşinci sırada bulunuyor.

RIGAS SKOLA - BAŞAKŞEHİR

Konferans Ligi'nde mücadele eden Başakşehir, ilk iki maçında aldığı altı puanla grupta liderlik koltuğunda oturuyor. Temsilcimiz gruptaki üçüncü maçını 6 Ekim günü deplasmanda, Letonya ekibi Rigas Skola ile oynayacak.

Rigas Skola ligde oynadığı son maçta Metta / LU Riga'yı 6-0 mağlup etti. Rigas Skola'ya galibiyeti getiren golleri, 16, 19 ve 38. dakikalarda Saric, 62. dakikada Vraslavans, 72. dakikada Diomande ve 84. dakikada Rakels kaydetti.

Rigas Skola, 30. haftası geride kalan Letonya Ligi'nde 66 puanla ikinci sırada bulunuyor.





SİVASSPOR - BALLKANİ

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden bir diğer temsilcimiz Sivasspor ise, iki maçta topladığı dört puanla ikinci sırada yer alıyor. Sivasspor 6 Ekim günü sahasında Kosova temsilcisi Ballkani ile karşılaşacak.

Ballkani ligde oynadığı son maçta sahasında Gjilani'yi 2-0 mağlup etti. Ballkani bu galibiyetin ardından yedi maçta topladığı 18 puanla ikinci sırada bulunuyor.

FİKSTÜR





6 Ekim Perşembe

19:45 Monaco - Trabzonspor

19:45 Sivasspor - Ballkani





22:00 Fenerbahçe - AEK Larnaca

22:00 Rigas Skola - Başakşehir