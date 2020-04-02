Yaşlı nüfusun yoğun olduğu Avrupa'da, milyonlarca kişi huzurevlerinde kalıyor. Kovid-19 salgınında vaka ve ölüm sayısının yüksek olduğu Almanya, Fransa, İtalya, Belçika ve İspanya gibi ülkelerde yaşlı bakım kurumları ciddi zorluklarla karşı karşıya bulunuyor.

Bir taraftan huzurevi sakinleri ve çalışanlarına Kovid-19 bulaşmaması için ziyaret yasağı gibi önlemler alınırken, diğer taraftan tıbbi malzemenin tedarikinde sıkıntı yaşanıyor.

Bazı aileler virüse karşı yeteri koruma olmadığı gerekçesiyle yakınlarını huzurevlerinden çıkarmak istiyor.

Huzurevlerinde Kovid-19'dan dolayı ölümler gerçekleşti

Almanya’da huzurevlerine ziyaretlerin sıkı bir şekilde kısıtlanmasına ve yaşlılara dışarı çıkma yasağı getirilmesine rağmen hem çalışanlarda hem de burada kalanlarda Kovid-19 sıkça görülmeye başlandı. Ayrıca son dönemde huzurevlerinde koronavirüsten dolayı ölümler de arttı.

Aşağı Saksonya eyaletinin Wolfsburg kentindeki Hanns Lilje Bakımevi’nde 17, Bavyera’da iki huzurevinde toplam 24, Köln kentindeki bir yaşlılar yurdunda da 5 kişi son günlerde Kovid-19’den dolayı öldü.

Ölenlerin yüzde 87'si 70 yaşın üstünde

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, ülkede Kovid-19 sebebiyle yaşamını yitirenlerin yüzde 87’sinin 70 yaşın üzerinde olduğunu açıkladı.





Salgından özellikle yaşlıların etkilenmesinden dolayı Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri büyük sınavdan geçiyor.





Almanya'da yaklaşık 800 bin kişi huzurevlerinde yaşıyor bunların büyük bir bölümünün başka hastalıkları var.



