2022 sezonunda düzenlenen Avrupa Şampiyonaları'nda Türkiye güreş ve tekvandonun ardından karatede de zirvede yer almayı başardı. Gaziantep'in ev sahipliği yaptığı Avrupa Karate Şampiyonası'nın kapanış gününde, takım müsabakalarında madalyalar sahibini buldu. Önceki günkü bireysel finallerde 6 altın, 1 gümüş elde eden Ay-Yıldızlılar, dün de takım müsabakalarında mücadele etti. Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş'tan oluşan Erkek Kata Milli Takımımız, İspanya Erkek Kata Milli Takımı karşısında gösterdiği performans sonunda altın madalya kazandı. Bu sonuçla Türkiye'nin altın madalya sayısı 7'ye çıktı. Kadın Kata Takımımız da bronz madalya elde etti.

Para karatecilerden 1 gümüş, 1 bronz

Para sporcularımız da kürsüde yer almayı başardı. Tekerlekli sandalye K30 kategorisinde mücadele eden Mürvet Demirtaş finalde İspanyol İsabel Jimenez Fernandez'e kaybetse de ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Aynı kategorideki Oya Ekinci de bronz madalya elde etti. Türkiye ayrıca 2022 sezonunda Avrupa Güreş Şampiyonası'nda (7 altın, 3 gümüş, 7 bronz) ve Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda da (5 altın, 2 gümüş, 4 bronz) takım halinde 1.'lik kürsüsünde yer almayı başardı.



