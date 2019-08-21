Avrupa’da yılın transferinde geri sayım

İtalyan basının önde gelen gazetelerinden Tuttosport, transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala bomba bir iddiayı ortaya attı. PSG’den ayrılması yılan hikayesine dönen Neymar, Juventus’un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala ile Barcelona’nın yıldız golcüsü Luis Suarez arasında üçlü bir takas gerçekleşebileceğine öne sürdü. Bu doğrultuda 3 takımın temsilcilerinin Fransa’nın başkenti Paris’te bir araya geldiği bildirildi.

Ne olursa olsun bonservis

Eğer bu üçlü takas gerçekleşirse takımlar sadece verdikleri oyuncularla sınırlı kalmayacak. Şu anda gelinen noktada Neymar, Juve’ye giderse Dybala da PSG’ye gidecek. Ancak Siyah-Beyazlılar, Paris ekibine 40 milyon Euro (253 milyon TL) da bonservis ödeyecek. Bir diğer ihtimalde ise Suarez, Fransız ekibinin yolunu tutar Brezilyalı Barça’ya gelirse, Katalan ekibinin 55 milyon Euro (348 milyon TL) vermesi bekleniyor. Takımların şu anda nasıl bir anlaşma yapacağı ise halen merak konusu. Bir diğer ihtimalde ise Neymar’ın Juve’ye, Dybala’nın Barcelona’ya ve Suarez’in PSG’ye gitmesi...