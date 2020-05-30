Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ve dün kaldığı yerden tekrar start alan Macaristan Ligi'nde ilginç bir adım atıldı. Kaposvari ile Zalaegerszeg takımları karşı karşıya gelirken, bu maç salgın sonrası Avrupa'da seyircilerin stadyumdan maç izlediği ilk mücadele oldu.

Sezonun 26.haftasına ait maçı konuk ekip Zalaegerszeg, 6-0 gibi farklı bir sonuçla kazandı. Seyirciler aralarında önemli boşluklar bırakarak ancak tamamı maske kullanmadan mücadeleyi takip etti.



