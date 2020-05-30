Avrupa'da yeni dönem! Sosyal mesafeli seyirci..
Futbol hemen hemen tüm ülkelerde geri dönerken Macaristan'da ilginç bir adım atıldı. Corona virüsü salgının ardından yeniden başlayan Macaristan Ligi'nde sosyal mesafe kurallarına uyularak seyircilerin stadyumlara girişine onay verildi. Kaposvar ile Zalaegerszeg arasındaki maç böylece Avrupa'da salgının ardından seyircili oynanan ilk maç olarak tarihe geçti.
Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ve dün kaldığı yerden tekrar start alan Macaristan Ligi'nde ilginç bir adım atıldı. Kaposvari ile Zalaegerszeg takımları karşı karşıya gelirken, bu maç salgın sonrası Avrupa'da seyircilerin stadyumdan maç izlediği ilk mücadele oldu.
Sezonun 26.haftasına ait maçı konuk ekip Zalaegerszeg, 6-0 gibi farklı bir sonuçla kazandı. Seyirciler aralarında önemli boşluklar bırakarak ancak tamamı maske kullanmadan mücadeleyi takip etti.