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Avrupa'da Türk rakip

Avrupa'da Türk rakip

25 Kasım 2020, Çarşamba 22:30 Son Güncelleme:
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Avrupa'da Türk rakip

 

ANTALYA, (DHA) - MURATPAŞA Belediyespor kadın hentbol takımının, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Avrupa Kupası'nda son 16'daki rakibi Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü oldu. EHF Avrupa Kupası'nda 4'üncü tur maçları ocak ayında oynanacak.

EHF Avrupa Kupası 3'üncü tur maçında Kosova temsilcisi KHF Ferizaj'ı yenerek Avrupa'nın en iyi 16 takımı arasına kalan Muratpaşa Belediyespor'un 4'üncü turdaki rakibi belli oldu. EHF'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminde Paşanın Melekleri, Yalıkavakspor'la eşleşti. Muratpaşa Belediyespor, son 8 mücadelesi vereceği Yalıkavak'la ilk maçını 9 Ocak tarihinde deplasmanda oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı ise bir hafta sonra Antalya'da yapılacak.

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