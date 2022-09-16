Avrupa'da dün akşam adeta Türk gecesi yaşandı... 19.45 seanslarında UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor , Kızılyıldız'ı 2-1 devirdi, Sivasspor da Cluj'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Temsilcilerimizden ikisi galibiyetlerle fitili ateşlerken 22.00 maçlarında da istediğimiz sonuçları aldık. Medipol Başakşehir, güçlü İtalyan rakibi Fiorentina'yı 3-0 gibi rahat bir skorla geçti, Fenerbahçe de Rennes deplasmanında 2 farklı geriye düşmesine rağmen 2-2'lik beraberlikle döndü.

Bukari'nin şutunu nefis çıkardı

Avrupa'da haftayı 3 galibiyet ve 1 beraberlikle kapattık ancak sadece takımlarımız değil, oyuncularımız da performanslarıyla öne çıktı. İrfan Can Kahveci'nin, Rennes'e attığı gol Kupa 2'de haftanın golüne, Uğurcan Çakır'ın, Osman Bukari'nin şutundaki başarısı ise haftanın kurtarışına aday gösterildi.

Rakipleri de dişli

UEFA Konferans Ligi'nde ise Fiorentina'ya karşı 2 golle yıldızlaşan Serdar Gürler haftanın oyuncusu olmaya aday... UEFA'nın açıkladığı resmi listeye göre; Serdar'ın rakipleri ise Dnipro'dan Artem Dovbyk, Köln'den Dejan Ljubucic ve Djurgarden'den Emmanuel Banda...



