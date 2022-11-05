UEFA Ülke Katsayı Sıralaması'nda geçen sezonu 20. tamamladığımız için iki sezon sonrasındaki Avrupa Kupaları'na katılımımızı ilgilendiren 2022-23 sezonu, hayati derecede önem taşıyordu. 5 takımla başladığımız bu sezonda tek fireyi Konyaspor'la verirken, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, Sivasspor ve Başakşehir de Konferans Ligi'nde gruplarından lider çıktı. Trabzonspor da Kupa 2’de üçüncü olarak Kupa 3'te yoluna devam ediyor. Tarihimizde ilk kez 4 takımla Şubat ayını göreceğiz.

Ne kadar teşekkür etsek az

Geçmişte bize puan kazandıran tüm takımlarımız gibi bu sezonki temsilcilerimize de ne kadar teşekkür etsek az. Onlar şu an ülke futbolunun geleceğini kurtarıyorlar. Bu haftaki 4 karşılaşmamızdan bonuslarla birlikte 3.600 gibi inanılmaz bir puan kazandık. An itibarıyla daha grup aşamasında 10.800 ile tarihimizde en çok puan topladığımız 2012-13'ü (10.200) geride bıraktık. UEFA'daki 55 ülke içerisinde; İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya ve Fransa'dan sonra bu sezon en çok puan toplayan 6. ülkeyiz. 20. başladığımız ülke sıralamasında toplamda 31.100 puanla genel tabloda 12.'liğe kadar yükseldik.

Eski günlere dönmek için

Açıkçası bu kadarını hayal bile etmiyorduk ama başardık! Gelecek sezon ne yazık ki Avrupa'da 4 takımla temsil edileceğiz ve Avrupa Ligi'nde takımımız olmayacak. Tekrar Avrupa'da 5 takımlı günlere dönmek ve 2024-25 sezonunda Süper Lig şampiyonumuzu direkt Devler Ligi gruplarına yollamak adına 2022-23'te en az 11. sırayı almamız şart. Bu hedefe çok yaklaştık ve hatta 10. sıraya bile gözümüzü diktik.

9 ülkeden biri konumundayız

Grup aşamasından sonraki eleme turlarında da gaza basmaya devam edersek, bu da mümkün. Çünkü en büyük avantajımız, listedeki tüm ülkeleri baz aldığımızda, '4 ve daha fazla takımla' yola devam eden 9 ülkeden biri olmamız. 31.785 puanlı 11. Sırbistan (Konferans Ligi Son 16 Play-Off'una kalan Partizan) ile 33.600 puanla 10.'luk koltuğunda oturan Avusturya'nın (Avrupa Ligi Son 16 Play-Off'una kalan Salzburg) Avrupa'da tek takımları kaldı.

Çok takım, çok puan demek

Arkamıza baktığımızda da 13. İsviçre'nin (Konferans Ligi Son 16 Play-Off'una kalan Basel) ve 15. Norveç'in (Konferans Ligi Son 16 Play- Off'una kalan Bodo-Glimt) de tek temsilcileri var. 14. Çekya'nın ise hiç takımı yok! Ülke Sıralaması'nda son 30 yılda en iyi derecemiz, 2000-01 sezonundaki 7.'lik! Türk Futbolu'nun bu yerlere ulaşmaması için hiçbir sebep yok. Yeter ki, bu sezon ve gelecek dönemde bu performanslarımızı 'çok takımla' devam ettirelim, Süper Lig mücadelesi sırasında Avrupa'yı ikinci plana atmayalım. Konu aslında çok basit; ne kadar çok takım, o kadar çok puan...

2023-24'te Avrupa Kupaları'na katılım (20. sırada tamamladık)

Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu

Lig ikincimiz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu

Türkiye Kupası şampiyonu: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu

Lig üçüncümüz: UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turu

2024-25'te Avrupa Kupaları'na katılım (Eğer 11. olursak)

*Lig şampiyonumuz: Şampiyonlar Ligi Play-Off

Lig ikincimiz: Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme

Türkiye Kupası şampiyonu: Avrupa Ligi Play-Off

Lig üçüncümüz: Konferans Ligi 3. ön eleme

Lig dördüncümüz: Konferans Ligi 2. ön eleme

(Not: (*) Şampiyonlar Ligi şampiyonu, söz konusu sezonda kendi liginde Kupa 1'e direkt gidiş biletini kaparsa bir sonraki sezonda 11. sıradaki ükenin şampiyonu da direkt gruplara katılmaya hak kazanıyor.)

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