A Milli Futbol Takımı’nda görev yapan ve yurtdışında forma giyen savunma oyuncularımız bu hafta sonu harika performanslar sergiledi. İtalya’da Juventus forması giyen Merih Demiral, üçüncü kez ilk 11’de yer aldı, bir asist yaptı, takımı ise Udinese’yi 3-1’lik skorla geçti. Merih, 90 dakika boyunca kusursuzdu. Çizme’de Roma forması giyen Mert Çetin de SPAL karşısında 11’deydi. 22 yaşındaki futbolcu, 3-1’lik galibiyette başarılı bir performansa imza attı. Ligde 9 galibiyeti bulunan başkent ekibinin aldığı 4 zaferde genç futbolcu sahaya ilk 11’de çıktı. Almanya’da Schalke’de yavaş yavaş ilk 11’e monte edilen Ozan Kabak da Eintrach Frankfurt karşısında rakip hücum oyuncularının karşısında duvar gibiydi. 19 yaşındaki futbolcu, 1-0’lık galibiyetin mimarlarından oldu.

Çağlar 8 maç sonra...

İngiltere’de fırtına gibi esen Çağlar Söyüncü’lü Leicester City ise Norwich ile 1-1 berabere kalsa da Premier Lig’de ikinciliğini sürdürdü. Çağlar, maç boyunca elinden geleni yapsa da puan kaybını önleyemedi, Leicester’ın ligdeki 8 maçlık kazanma serisi sona erdi.

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