Uzun süre sonra ilk... Avrupa'daki 4 temsilcimiz; Fenerbahçe , Trabzonspor , Başakşehir ve Sivasspor dün akşam sahaya çıktı. Ülke puanının çok önemli olduğu bu günlerde 4 temsilcimiz de rakiplerini devirmeyi başardı.

Fenerbahçe en iyisi...

19.45 seansında UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Kadıköy'de 2-0 yendiği AEK Larnaca'yı bu kez deplasmanda 2-1 yıkmayı başardı.





Süper Lig'de 9 haftada attığı 25 golle ligin en skorer takımı olan Sarı-Lacivertliler, Kupa 2'de de rakip fileleri 18 kez sarsmasıyla Avrupa Ligi'nin en golcü ekibi oldu.

Yine 19.45 seansında bu kez UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir deplasmanda sürpriz şekilde berabere kaldığı Rigas Skola'yı sahasında 3-0'lık farklı skorla geçti. İki temsilcimiz de bu sonuçların ardından gruptan çıkmayı şimdiden garantiledi.

Tarihinin en iyi sonuçlarından biri...

22.00 seansında da art arda zaferler geldi. Geçen hafta Monaco deplasmanında uzatmalarla yaklaşık 85 dakika 10 kişi oynayan ve 3-1 kaybeden Trabzonspor, Akyazı'daki rövanşta Fransız ekibini perişan etti.

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Bordo-Mavililer, Monaco'ya sahayı dar ederek 4-0'lık galibiyeti yaşadı. Bu sonuç Fırtına'nın, Avrupa Kupaları'ndaki en görkemli zaferlerinden biri oldu. 22.00 seansının diğer kapışmasında Sivasspor yine sahasında 4-3 kaybettiği Ballkani'den rövanşı almasını bildi. Kosova'da 1-0 geriye düşen Yiğido geri dönmesini bildi ev sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılıp, 3 puana uzandı ve zirveyi Cluj'la paylaştı.

SIRALAMADA 16. SIRAYA YÜKSELDİK

Haftayı 4'te 4'le kapattık ve ülke puanı sıralamasında da ciddi bir ivme yakaladık. Zaferlerin ardından Türkiye 2 basamak birden yükselerek 16. sıraya yerleşti. Geçen hafta puan kaybı yaşayan Trabzonspor, Başakşehir ve Sivas görkemli bir telafi yaparken, Fenerbahçe de Kupa 2 için iddialı olduğunu tüm Avrupa'ya gösterdi.

EN ÇOK PUAN TOPLAYAN 4. ÜLKEYİZ

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden takımların başarılı sonuçlar alması ve bunun sonucunda ülke puanının artmasıyla sıralamada üst sıralara tırmanmaya başladık ve 16. sıraya yerleştik. Bu sezonki başarılı sonuçlar aynı zamanda en çok puan toplayan dördüncü ülke olmamızı da sağladı. İngiltere 8.714 puan ortalamasıyla birinci sırada yer alırken İspanya 8.000 puanla ikinci, Almanya 7.250 puanla üçüncü ve Türkiye 7.000 puanla dördüncü sırada yer aldı.

İşte temsilcilerimizin aldığı sonuçlar:

AEK Larnaca-Fenerbahçe: 1-2

Başakşehir-Rigas Skola: 3-0

Trabzonspor-Monaco: 4-0

Ballkani-Sivasspor: 1-2