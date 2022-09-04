Avrupa’nın 5 büyük ligi başta olmak üzere birçok ülkede yaz transfer dönemi 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde sona erdi. Önceki gün itibariyle UEFA’nın kulüp organizasyonları için nihai kadrolar da sunuldu. Haziran ayında başlayan yoğun transfer maratonunda başta İngiltere Premier Lig olmak üzere İspanya La Liga, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Fransa Ligue 1’de hareketli günler yaşandı, rekorlar kırıldı.

İngiltere Premier Ligi transfer harcamalarında rekor kırmaya devam etti, liderliğini bırakmadı. İngiltere’nin zirve liginde 20 kulüp tam 2 milyar sterlin harcadı. Geçen yıl 1.2 milyar sterlin olan rekor bu yıl kırılmış oldu. 20 kulüp arasında Chelsea, 7 farklı oyuncuya 209 milyon sterlin harcayarak ilk sıraya çıktı. Brighton ise tam 104 milyon euro bonservis geliri alarak transfer dönemini 72 milyon sterlin karla kapattı. Transfer döneminde en çok para ödenen futbolcu Antony oldu. Manchester United’ın Ajax’tan getirdiği Brezilyalı kanat oyuncusuna tam 85.5 milyon sterlin ödendi. Zaten bu transfer döneminde İngiltere Premier Ligi’ne 11 tane Brezilyalı futbolcu getirildi. Tam 48 defans oyuncusu transfer edilirken, 39 orta saha, 28 forvet ve 19 tane de kaleci kulüplere gitti.

Bu sezon Ada’da en fazla dikkat çeken imzayı Manchester United attı. Real Madrid’in efsaneler arasına giren Brezilyalı orta sahası Casemiro, 70 milyon sterlin karşılığında Old Trafford’a transfer oldu. Liverpool da Benfica’dan Darwin Nunez’e 64 milyon sterlin ödeyerek, kulüp rekorlarından birine imza attı.

Manchester City de 51.9 milyon sterline Erling Haaland’ı alırken 48.6 milyon sterline Sterling’i Chelsea’ye sattı. Öte yandan City bu transfer döneminde tamı tamına 137.5 milyon sterlinlik oyuncu satışıyla bu alanda liderliğe çıktı.

Suudi Arabistan Konsorsiyum’u tarafından satın alınan ve çok merak edilen Newcastle United ise Alexander Isak’ı 60 milyon sterline Real Sociedad’dan aldı.

Premier Lig’e yeni yükselen Nottingham Forest, 140 milyon sterlin harcayıp 20 farklı oyuncuya imza attırarak en fazla transfer yapan kulüp oldu.

Ayrıca transferlerin çoğu yurt dışından geldi. 75 futbolcu farklı ülkelerden gelirken sadece 39 futbolcu Premier Lig içerisinden kulüp değiştirdi. 18 futbolcu da İngiltere’nin alt liglerinden Premier Lig’e geçti. Ligdeki 20 kulübün toplam transfer geliri de 884.5 milyon euro olarak hesap edildi.

Lukaku yuvaya döndü

İtalya’da yaz döneminin en fazla konuşulan transferlerinden biri Romelu Lukaku oldu. Başarısız Chelsea döneminden sonra yeniden Inter’e dönen Belçikalı forvet için 8 milyon euroluk bir kiralama bedeli ödendi. Satın alma opsiyonunun 70 milyon euroyu bulacağı belirtiliyor.

Erling Haaland farkı

Avrupa futbolunun önde gelen liglerinden Almanya Bundesliga’da gelirler harcamaları geçti. 18 takımın yarıştığı Bundesliga’da kulüpler toplamda 528.7 milyon euro kazandı. Transfere ise 484 milyon euro para yatırıldı. Alman kulüplerinin toplam karı 44.6 milyon euro oldu. Bu kazançta Erling Haaland’ın Borussia Dortmund’dan Manchester City’ye 60 milyon euro satılması önemli faktördü.

Son 10 yılın şampiyonu Bayern Münih bir kez daha en çok para harcayan kulüptü. Bayern’in kasasından 137.5 milyon euro çıktı. Juventus’tan gelen stoper De Ligt’e 67 milyon euro, Liverpool’dan alınan Sadio Mane’ye de 32 milyon euro verildi. İkinci sırada da Borussia Dortmund geldi. Sarı-siyahlılar transferde 91.1 milyon euro harcadı. 32 milyon euro verilen Sebastien Haller’de şanssız bir şekilde testis tümörü çıktı.

İlk 10’da Ada rüzgarı

Yaz transfer döneminin kapanmasıyla beraber Avrupa’nın 5 büyük liginde yapılan en pahalı 10 transfer arasında İngiltere Premier Lig yine öne çıktı.

İlk 10’daki 7 futbolcu Premier Lig kulüpleri tarafından transfer edildi. İlk sırayı Manchester United’dan Antony, 95 milyon euro (85.5 milyon sterlin) ile aldı. İlk 10 şu isimlerden oluştu: Antony (M.United-95 milyon euro), Fofana (Chelsea-80.4 milyon euro), Tchouameni (R.Madrid-80 milyon euro), Darwin Nunez (Liverpool-75 milyon euro), Casemiro (M.United-70.6 milyon euro), Isak (Newcastle-70 milyon euro), De Ligt (B.Münih-67 milyon euro), Cucurella (Chelsea-65.2 milyon euro) ve Haaland (M.City-60 milyon euro)

Krizdeki Barça coştu

Her zaman İngiltere Premier Lig’den sonra sayılan İspanya La Liga’da bu yaz döneminde nispeten daha az harcama yapıldı. Bu durumun esas sebebi olarak İspanya Futbol Federasyonu ve La Liga yönetiminin birlikte yürüttüğü, kendi içlerindeki Finansal Fair Play sistemiydi.

Kulüpler gelirleri kadar para harcayabildikleri için temkinli kalmayı tercih etti. 20 takımın yer aldığı La Liga’da 505.6 milyon euro harcanırken, 453.2 milyon euro da gelir sağlandı.

Ekonomik krizde olmasına karşın Barcelona tam 153 milyon euroluk harcama yaptı. Barça, Rapinha’ya 58, Kounde’ye 50 ve Lewandowski’ye 45 milyon euro ödedi.

Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonu Real Madrid ise Monaco’dan getirdiği Aurelien Tchouameni’ye, 80 milyon euro verip transfer dönemini bitirdi. Galatasaray ’dan 12 milyon euroya Marcao’yu transfer Sevilla’nın toplama harcaması ise sadece 28 milyon euroda kaldı.

İtalya Serie A şaşırttı

Yaz döneminde Premier Lig’den sonra en fazla paranın harcandığı lig 749.2 milyon euroyla Serie A oldu. Juventus, 102.4 milyon euroyu kasasından çıkarırken, Napoli’nin Kim Min Jae ve Roma’nın Zeki Çelik bizi en çok ilgilendiren transferlerdi.

2022-23 sezonu yaz transfer döneminde en şaşırtan liglerden biri İtalya Serie A oldu. İngiltere Premier Lig’den sonra en fazla paranın harcandığı Çizme’nin zirve liginde toplamda 749.2 milyon euroluk harcama yapıldı.

En fazla para harcayan kulüp Juventus oldu. Juve transfer için 102.4 milyon euroyu kasasından çıkardı. Siyah-beyazlıların en fazla para harcadığı oyuncu da 41 milyon euro ile Torino’dan getirdikleri Brezilyalı stoper Bremer oldu.

Son şampiyon Milan da 48.2 milyon euro harcadı. En dikkat çeken takımlar Napoli ve Atalanta oldu. Atalanta 98 milyon euroyu bulan bir harcama yaptı. Napoli ise transferlere 68 milyon euro ödedi. En yüksek bedel de Fenerbahçe ’den 20 milyon euroya alınan Kim Min Jae oldu.

Jose Mourinho’nun Roma’sı transferde sadece 8.5 milyon euro kullanırken, en pahalı transferleri milli oyuncumuz Zeki Çelik oldu. Başarılı sağ bek için Roma tam 7 milyon euro harcadı.

Ancak İtalya’da ödenen paralar kadar kazanılan gelirler de öne çıktı. Serie A’daki 20 kulüp toplamda 745.8 milyon euroluk gelir elde etti.

Ligue 1’de PSG faktörü

Avrupa’nın 5 büyük liginden biri olan Fransa Ligue 1’de PSG’nin harcamaları dikkat çekti. 147.5 milyon euroluk transfer ödemesi yapan Paris kulübü, sadece Vitinha’ya 41.5 milyon euro verdi.

Fransa Ligue 1’de yapılan transfer harcamaları incelendiğinde direkt olarak Paris Saint Germain’in (PSG) adı öne çıkıyor. Messi, Mbappe ve Neymar gibi yıldızlarla dolu kadrosunu daha da güçlendiren Ligue 1’in son şampiyonu, yaz transfer döneminde tam 147.5 milyon euro harcadı.

Paris kulübünün en çok para verdiği futbolcu, Porto’dan transfer edilen orta saha Vitinha oldu. Vitinha’ya 41.5 milyon euro ödendi. Sporting Lizbon’dan da sol bek Nuno Mendes için 38 milyon euro verildi. Igor Tudor’un çalıştırdığı Marsilya ise 75.4 milyon euroluk transfer harcamasıyla ikinci sırada geldi.

Bir diğer kulüp de 43.5 milyon euroyu transferlere ödeyen Monaco oldu. 20 kulüplü Fransa Ligue 1’de totalde 554.3 milyon euro para harcanırken, 598.5 milyon euro da gelir elde edildi. Böylece 44.1 milyon euroluk kârla yaz transfer dönemi geçildi.

(Skorer)