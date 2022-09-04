Avrupa’nın 5 büyük liginde 2022-23 sezonu yaz Transfer dönemi 1 Eylül’de sona ererken, futbolcu satışından en çok gelir elde eden ve en çok harcama yapan kulüpler belli oldu.

Oyuncu satışında Ajax lider

Hürriyet'in haberine göre; Oyuncu satışında Ajax, 216.22 milyon Euro ile birinci sırada yer alırken, Manchester City 159.9 milyon Euro ile ikinci, Benfica 127.3 milyon Euro ile üçüncü sırada yer aldı.

En çok parayı Chelsea harcadı

Futbolcu alımına en fazla para harcayan 10 kulübün 6’sını İngiltere Premier Lig ekipleri oluşturdu. Chelsea, renklerine kattığı 21 futbolcuya karşılık 281.99 milyon Euro harcayarak birinci sırada yer aldı. Manchester United 19 oyuncu için 238 milyon Euro öderken, West Ham United 12 yeni transfer için 182 milyon Euro’luk bonservis yükünün altına girdi.



