Ara transfer döneminin gelmesiyle birlikte Avrupa'nın 5 büyük liginde mücadele eden takımlarda da hareketlilik yaşanması bekleniyor.

İspanyol ekibi Real Madrid, Tottenham'ın golcüsü Harry Kane için kesenin ağzını açtı. Eflatun-Beyazlı ekibin, İngiliz golcü için 100 milyon Euro gibi bir rakamı gözden çıkardığı öğrenildi.

Öte yandan Atletico Madrid'in de Joao Felix'i, Chelsea'ye göndermesi bekleniyor. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda Portekizli golcünün gitmesi halinde Başkent ekibinin rotası Barcelona olacak.

BARÇA'DA DA HAREKET BAŞLIYOR

Madrid temsilcisi, Felix'in yerini Barcelona'dan Memphis Depay ile doldurmak için harekete geçti.

Bu arada Barça'da da transfer döneminin hareketli geçmesi bekleniyor. Katalan ekibinin, Alman temsilcisi Bayern Münih'te görev yapan Benjamin Pavard için harekete geçtiği öğrenildi.