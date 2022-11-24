İsveç'de devam eden Avrupa Curling Şampiyonası'nda Türkiye hem Erkek hem Kadın Milli Takımımız'la yarı finale çok yaklaşsa da kıl payı kaçırdı. Dilşat Yıldız, Öznur Polat, İfayet Şafak Çalıkuşu, Mihriban Polat ve Berfin Şengül'den oluşan Kadın Milli Takımımız kötü başladığı şampiyonada inanılmaz bir geri dönüş yaptı ve grupta ilk 4'te kalma şansını ele geçirdi. Son maç öncesi 5 galibiyeti bulunan kızlarımız, Almanya ve İtalya ile 3.'lüğü paylaşıyordu. Ay-Yıldızlılar grup lideri Danimarka zaferi sonrası dün de Norveç'i 10-2 yenmiş ardından da İsveç'le karşılaştı. Tek kriter kazanmaktı ancak Kadın Milliler, güçlü rakibine 8-7 kaybedince, yarı final biletini alamadı. Son iki bilet İtalya ve averaj avantajıyla Türkiye'yi de geride bırakan İskoçya'nın oldu. Kadın Milliler, Macaristan'ı 11-2, Almanya'yı 8-7, Letonya'yı 10-6, Danimarka'yı 10-5, Norveç'i 10-2 yenmiş, İskoçya'ya 9-6, İtalya'ya 8-3, İsviçre'ye 10-4 ve İsveç'e 8-7 kaybetti.

Erkek Milliler de İsveç'e kaybetti

Geçen yıl Avrupa Şampiyonası B Klasmanı'nı şampiyon olarak bitiren ve A Klasmanı'na çıkan Erkek Milli Takımımız, bu seviyedeki ilk önemli turnuvasında ilk 4 takım arasına girmek iyi bir performans sergiledi. Uğurcan Karagöz, Muhammet Haydar Demirel, Muhammet Zeki Uçan, Orhun Yüce ve Faruk Kavaz'dan oluşan Erkek Milli Takımımız dün, yarı finale son bilet veren 4. sırada için aynı puana sahip olduğu İsveç'le karşılaştı. Ay-Yıldızlılar elinden geleni yapsa da güçlü rakibine 10-2 yenilerek 4. sıradan yarı final iletini alma şansını yitirdi. Erkek Milliler, geride kalan 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 5. sırada bulunuyor. Erkek Milliler sırasıyla İspanya'yı 6-5, Çekya'yı 7-5, Almanya'yı 11-4, Danimarka'yı 6-1 yenerken İsviçre'ye 11-3, İtalya'ya 9-4, İskoçya'ya 10-4 ve İsveç'e 10-2 mağlup oldu.

Hatice Yücel