Türk takımlarının Avrupa Kupaları'ndaki mücadelesi devam ediyor. CEV Şampiyonlar Ligi'nde kadınlarda, Eczacıbaşı, Vakıfbank 2'de 2 yaparken Fenerbahçe de 2 maçta 1 galibiyet alarak gruptan çıkma şansını sürdürüyor. Erkeklerde ise oynanan 4 maçtan 3'ünü kazanan Halkbank gruptaki 2. sırada yer alırken Ziraat Bankkart ise 1 galibiyetle son sırada bulunuyor.

CEV Cup'ta galatasaray" target="_self" style="text-decoration: underline;font-weight: bold;"> Galatasaray ve THY kaldı

Avrupa CEV Kupası'nda erkeklerde Play-Off seviyesine gelindi. Arkas, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer aldığı Erkekler CEV Kupası'nda bir tek yoluna devam eden takım Sarı Kırmızılılar oldu. Diğer temsilcilerimiz ise 8'li final elendi. Galatasaray, Polonya temsilcisi PGE Skra'yla 10 Ocak ve 26 Ocak'ta 4'lü Final'e kalmak için karşılaşacak. Kadınlarda ise Galatasaray 16'lı finalde elenirken THY, 8'Lİ finale yükseldi. Kırmızı-Beyazlılar, 11 Ocak ve17 Ocak'ta Fransız ekibi Terville'yle karşılaşacak. Avrupa Challenge Kupası'nda tek temsilcimiz olan PTT ise 32'li finalde başarı sağlarken 16'lı finalde Rumen ekibi C.S.M. Lugoj'a kaybetti, Avrupa defterini kapattı.