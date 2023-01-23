Avrupa'da ligler bu hafta oynanan maçlarla devam etti. Beş büyük ligdeki şampiyonluk yarışı her geçen hafta daha da heyecan kazanarak devam ediyor.

PREMIER LİG

Dolu dizgin yoluna devam eden Arsenal, en son evinde Manchester United'ı 3-2 yenerek puanını 50 yaptı ve en yakın rakibi Manchester City ile olan beş puanlık farkı korudu.

İkinci sırada bulunan Manchester City Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın attığı üç golle Wolves'ı evinde 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Haaland ligdeki 25. golünü atarak krallığını pekiştirdi ve şimdiden geçen sezonun 23 golle kralları olan Heung-min Son ve Muhammed Salah'ı geride bıraktı.





Ligde bu sezon sıkıntılı günler geçiren ve ilk dört dışında kalan iki ekip olan Liverpool ve Chelsea, Anfield'da oynanan maçta 0-0 berabere kaldı.

LA LIGA

Barcelona İspanya'da liderliğini korumaya devam etti. Son olarak Pedri'nin attığı golle evinde Getafe karşısında 1-0 galip gelen Barcelona liderliğini sürdürdü ve puanını 44 yaptı.

Real Madrid de La Liga'nın önemli takımlarından Athletic Bilbao'yu deplasmanda Benzema'nın ve Kroos'un golleriyle 2-0 mağlup etti. İkinci sırada yer alan son şampiyon Real Madrid 41 puanla zirve takibini sürdürdü.

Bu sezon beklentilerin altında kalan Atletico Madrid ise evinde ağırladığı Valladolid'i 3-0 mağlup etti. Ligin flaş ekiplerinden Real Sociedad deplasmanda Rayo Vollecano karşısında 3-0'lık skorla galip oldu ve üçüncü sıradaki yerini korudu.





BUNDESLIGA

Dünya Kupası arasından sonra oynanan ilk maçlarda Bayern Münih deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kaldı ve 35 puanla liderliğini sürdürdü.

İkinci Eintracht Frankfurt evinde Schalke'yi 3-0 mağlup etti. Union Berlin de Hoffenheim karşısında 3-1'lik skorla galip geldi. Bu sezon üst sıralardan uzak kalarak herkesi şaşırtan Dortmund da Augsburg'u 4-3 yenerek altıncı sırada yer aldı.

SERIE A

Bu hafta İtalya'da şaşırtıcı olaylar yaşandı. Adı mali usulsüzlüklere karışan Juventus 15 puan silme cezasına çarptırılarak büyük bir şok yaşadı. Ligde de Atalanta'yı konuk eden Torino ekibi 3-3 berabere kalarak puanını 23 yaptı.





Napoli çıkışını sürdürdü ve deplasmanda Salernitana'yı 2-0 yenerek puanını 50 yaptı. En yakın rakibine maç fazlasıyla 12 puan fark atan Napoli şampiyonluğun en iddialı takımı.

Dördüncü sırada yer alan Roma da deplasmanda Spezia'yı 2-0 mağlup etti. 19. haftanın daha tamamlanmadığı İtalya'da ikinci sıradaki Milan Lazio'ya konuk olacak. Diğer Milano ekibi Inter de evinde Empoli'yi ağırlayacak

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LIGUE 1

Fransa Kupası'ndan dolayı bu hafta oynanmayan Ligue 1'de PSG 47 puanla lider durumda. En yakın takipçisi Lens 44 puanla ikinci sıradan yer alırken, Marsilya'da 42 puanla üçüncü sırada.