Avrupa’da ligler başlıyor!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle diğer spor dalları gibi futbola da ara verilmişti. İlk etapta Almanya, Avusturya, Beyaz Rusya, Burundi, Çekya, Danimarka, Ermanistan, Estonya, Faroe Adaları, Güney Kore, Kosta Rika, Litvanya, Macaristan, Suriye, Türkmenistan futbol faaliyetlerine yeniden başlamıştı. Şimdi de Avrupa’da salgın konusunda önemli yol kat eden 5 ülke yeniden futbola geri dönecek.

Almanya örneği...

İlk olarak bugün Polonya Ligi ve Sırbistan Ligleri başlayacak. Yarın ise Ukranya, Karadağ ve Hırvatistan futbola geri dönecek ülkeler olacak. Bu ülkelerin hijyen tedbirleri kapsamında Almanya Bundesliga örneğini aldığı öğrenildi. Panzerler’in maçlarda uyguladığı tedbirleri söz konusu 5 ülkenin de bire bir hayata geçireceği kaydedildi.

Polonya

Polonya’da lider Legia Varşova, Play-Off’lara 4 hafta kala 8 puan farkla zirvede yer alıyordu.

Sırbistan

Kızılyıldız, bu hafta kazanırsa rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın Sırbistan Ligi’nde şampiyonluğunu ilan edecek

Ukrayna’da dominasyonunu sürdüren Shaktar, bir sürprize izin vermez ve şampiyon olursa son 10 yılda 8. lig kupasını alacak.

Karadağ

En yakın rakibine 9 puan fark atan Karadağ ekibi Buducnost, şampiyonluğa koşuyor.

Hırvatistan

Dinamo Zagreb, eğer sezon sonunda mutlu sona ulaşırsa Hırvatistan Ligi’ndeki son 27 yılda 21. şampiyonluğunu elde etmiş olacak.