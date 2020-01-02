Avrupa'nın bir çok önemli ligi devre arasına girerken gözler artık transfer dönemine çevrildi. Avrupa'nın önemli liglerinde yeni yıl ile birlikte transfer pencereleri açıldı. Almanya Bundesliga, İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligue 1'de 1 0cak 2020tarihi itibariyle İtalya Serie A ile İspanya La Liga'da ise 2 Ocak 2020 tarihi itibariyle transfer penceresi açıldı. Türkiye'de ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayacak transfer dönemi 31 Ocak 2020 tarihidne bitecek.

Avrupa'da transfer dönemleri (transfer başlangıç tarihi - transfer bitiş tarihi)

Türkiye 4 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020

Almanya 1 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020

İngiltere 1 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020

Fransa 1 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020

İtalya 2 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020

İspanya 2 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020

Portekiz 3 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020

Rusya 22 Ocak 2020 - 21 Şubat 2020