Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Avrupa’da Belarus, Orta Amerika’da da Nikaragua hariç futbolu durduran koronavirüsü, Avrupa’daki oyuna her anlamda büyük darbe vurdu. Önceki gün ikinci kez video konferans yöntemiyle kendisine bağlı 55 ülke federasyonuyla bir araya gelen UEFA, önümüzdeki haziran ayı içerisinde milli maçlar dahil olmak üzere tüm karşılaşmaları süresiz olarak erteledi.

İmkanları kullanın...

Bu kararını Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için de geçerli sayan UEFA’nın, ülkelere liglerini 3 Ağustos’a kadar bitirmeleri yönünde istekte bulunduğu bildirildi. Artık yıllık bütçesi 3 milyar Euro’yu geçen UEFA’nın bu konuda federasyonlara tüm imkanlarını kullanmaları yönünde talimat verdiği ve ‘Seyirciz de olsa bu sezonu bir şekilde bitirelim’ mesajını ilettiği ifade edildi.

TV kayıpları ortada

Bu doğrultuda birçok sorunu çözmek adına iki farklı çalışma grubu oluşturan UEFA’nın bu baskısının en büyük nedeni elbette para. İngiltere, İspanya ve Almanya gibi adeta para basan liglerin oynanmaması, UEFA gibi kulüpleri de büyük sıkıntıya sokmuş durumda. Hatırlanacağı gibi Fransa Ligue 1’in ortak ortak yayıncılarından Canal Plus, karşılaşmalar oynanmadığı için kulüplere nisan ayı dönemine ait 110 milyon Euro’luk ödemeyi yapmayacağını açıklamıştı.

UEFA, bu ay içerisinde bir kez daha federasyonları toplayıp son bir durum değerlendirmesi yapmayı planlarken, koronavirüsünün özellikle İspanya ve İtalya olmak üzere Avrupa’da hızla yayılması, ülkeleri büyük bir sıkıntıya uğratmış durumda. Birçok ülke federasyonu, her ne kadar UEFA’nın ligleri bir şekilde bitirin isteğine rağmen harekete geçmek konusunda oldukça karamsar kalıyorlar.

'Önce İnsan' diyorlar

Başta Hollanda olmak üzere birçok ülke federasyonu ve kulüpler, kendi sağlık bakanlıklarının onay vermemesi halinde yerel ligleri oynatmak istemiyor. Seyircisiz seçeneği olsa bile oyuncuların bu süreçte işlerini yapmak zorunda olacağına ve insanların sağlığının çok daha önemli olduğuna vurgu yapılıyor.

Donald Trump benzetmesi

Hollanda’nın ünlü kulübü Ajax’ın sportif direktörü, eski futbolcu Marc Overmars, liglerin oynatılması için yapılan baskıya tepki gösterdi. Overmars, “UEFA’nın bu baskısı çok saçma. Dışarda insanlar ölüyor ve biz futboldan bahsetmeye, tarih vermeye devam ediyoruz. Liglerin çoğu ölü durumda ve insan hayatı her şeyden daha önemli. Onları ABD Başkanı Donald Trump’a benzetiyorum. Trump da 1 hafta önce ekonominin virüsten daha önemli olduğunu söylüyordu. Ancak bakın şimdi ne hale geldi!” ifadelerini kullandı.

Barcelona gibi bir dünya devi bile, yıllık 71 milyon Euro net ücret alan Lionel Messi dahil tüm A Takım futbolcuları ve teknik heyetinin maaşlarında yüzde 70’lik kesintiye gitti.





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