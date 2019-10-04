Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir'in bu hafta Avrupa arenasında oynadıkları maçlardan yalnızca 2 beraberlik çıkarabilmesi, Türkiye'nin UEFA ülke katsayısı sıralamasındaki yerini bir kez daha tehlikeye soktu. Hâlihazırda 11'inci basamakta bulunan ve 10'uncu sıradaki Ukrayna'nın biraz daha gerisine düşen Türkiye, 12'nci Avusturya ile farkı büyük oranda açma şansını da tepti.

Paris Saint Germain'in Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği haftada Beşiktaş'ın son dakika golüyle Wolverhampton'a 1-0 yenillmesi ve Başakşehir'in de aynı şekilde Borussia Mönchengladbach karşısında 1-1'lik beraberliğe razı olması ülke katsayımıza büyük bir darbe vurdu. Trabzonspor'un Basel'le sahasında oynadığı müsabakadan 2-2'lik beraberlikle ayrılmasının ardından Türkiye'nin bu hafta hanesine eklenen puan 2/5'ten 0,4 oldu.

Klasmanda hemen üstümüzde yer alan Ukrayna; Shaktar Donetsk'in Atalanta'yı 2-1 yenmesi ve Oleksandriya ile Dinamo Kiev'in UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı beraberliklerin ardından bu haftayı 4/5'ten 0,8 puanla kapattı ve böylece ülkemizle arasındaki farkı 0,4 puan daha arttırdı.

Bu hafta oldukça zorlu maçlar oynayan Avusturya takımları arasında ülke puanına katkıda bulunan tek ekip ise Wolfsberger oldu. Başakşehir'le aynı grupta bulunan Wolfsberger, evinde Roma'yla 1-1 berabere kalırken Red Bull Salzburg ve LASK Linz ise deplasmanda çıktıkları mücadelelerde sırasıyla Liverpool (4-3) ve Sporting Lizbon'a (2-1) boyun eğmekten kurtulamadı. Bu sonuçların ardından Avusturya'nın katsayısına olan katkısı ise 1/5'ten 0,2 oldu.

Ülke katsayıları nasıl hesaplanıyor?

UEFA ülke katsayıları hesaplanırken takımların eleme ve play-off turlarındaki her galibiyetine 1, her beraberliğine ise 0,5 puan veriliyor. Grup aşamasından itibarense bu puanlar 2 ve 1 olarak güncelleniyor. Şampiyonlar Ligi gruplarının 4, son 16 turunun ise 5 ponus puan getirdiği hesaplamada Kupa 1 ve Kupa 2'deki çeyrek final, yarı final ve final başarılarıysa ekstra 1 puan kazandırıyor.

Ülke takımlarının Avrupa kupalarında elde ettiği tüm puanlar yukarıdaki formüle göre hesaplanıp toplandıktan sonra söz konusu ülkenin ilgili sezon için Avrupa kupalarına gönderdiği takım adedine bölünüyor. UEFA, ülke katsayıları klasmanını son 5 yılda elde edilen toplam puanlara göre belirliyor.

Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidemeyecek miyiz?

﻿﻿﻿UEFA ülkeler katsayısı klasmanında ilk 10'da bulunan ülkelerin şampiyonları Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde ediyor. Şu an Türkiye'nin yer aldığı 11'inci basamak içinse çok önemli bir istisna var. Şayet Devler Ligi'nde mutlu sona ulaşan takım, turnuvaya kendi liginden de doğrudan katılım hakkı elde etmişse artan kontenjan 11'inci sıradaki ülkenin şampiyonuna veriliyor.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye, mevcut pozisyonunu koruduğu takdirde önümüzdeki sezon da şampiyonunu çok yüksek olasılıkla doğrudan Devler Ligi gruplarına sokabilecek. Zira Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp ertesi sezon turnuvaya doğrudan katılım hakkı kazanamayan son takım 2012'de Chelsea olmuştu. Ne var ki Avusturya'ya geçilip 12'nci sıraya düşersek şampiyonumuz Kupa 1 için play-off oynamak zorunda kalacak.

İşte güncel katsayı durumu:

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler