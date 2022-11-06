Spor Toto Süper Lig 'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş 'ı konuk etti. Özellikle ikinci yarısı yüksek bir tempoda oynanan karşılaşmaya sarı - kırmızılıların yıldız oyuncusu Mauro Icardi damga vurdu.

Arjantinli'nin 18. dakikada attığı gole, Beşiktaş, 28. dakikada Cenk Tosun ile karşılık verdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ise sahada adeta Galatasaray rüzgarı vardı. 59. dakikada Icardi'nin attığı golle bir kez daha öne geçen sarı - kırmızılıların iki topu da direkten döndü.

AVRUPA ICARDI'Yİ KONUŞUYOR

Icardi'nin performansı Avrupa basınının da dikkatini çekti. La Gazzetta dello Sport, Arjantinli golcünün daha önce Milano ve Genoa derbilerindeki performansını hatırlatarak, "İstanbul derbisini Mauro Icardi çözdü. Maurito liderliğindeki sarı-kırmızlılar rakibini geride bıraktı" ifadelerini kullandı.





WANDA NARA'YA GÖNDERME

Bir diğer İtalyan gazetesi Corriere dello Sport da Wanda Nara ile Icardi arasındaki bir tesadüfü gündeme getirdi. Icardi ile ayrılma kararı alan Wanda Nara, Arjantinli golcü Nef Stadyumu'nda şov yaparken aynı saatlerde 'Yıldızlarla Dans Et' programında yer almasına da gönderme yapıldı.

Corriere dello Sport'un "Wanda Nara dans ederken, Icardi Türkiye'de elinden gelenin en iyisini yapıyor" başlığıyla yayınladığı haberde şu ifadelere yer verildi;

Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin akşam saatlerinde farklı alanlarda şovları vardı. Rai Uno'nun konuğu Wanda Nara, 'Yıldızlarla Dans Et' programında sahne alırken, PSG ve Inter'in eski golcüsü Galatasaray'ı Boğaziçi derbisinde başarıya götürdü.

LA NACION: BİR KEZ DAHA GOLLERİYLE GÜNDEMDE

Arjantin'den La Nacion, Mauro Icardi'nin Beşiktaş karşısında bir kez daha golleriyle gündeme geldiğini yazdı. Haberde "Mauro Icardi bir kez daha golleriyle gündeme geldi. Galatasaray'ın Türk klasiğinde galibiyetinde büyük rol oynadı" başlığı kullanıldı.

Haberin detayında "10 yılı aşkın süredir İtalya ve Fransa'da yaşadıklarıyla gündeme gelen Mauro Icardi için Türkiye'de oynamak medyadan uzaklaşmak demekti. Icardi, haftalarca Wanda Nara ile yaşadıkları sallantıdaki ilişkileriyle gündeme geldi.





Ancak bu Cumartesi Icardi, futbolun merkezine döndü. Golcü oyuncu Beşiktaş derbisinde sınırlarını zorladı hatta aştı. Icardi, bir İstanbul klasiğinde attığı iki muhteşem golle Galatasaray'a galibiyeti getirdi. En son 21 Nisan 2021'de PSG formasıyla Angers'a karşı hat-trick yaparak bir maçta birden fazla gol atmıştı." ifadelerine yer verildi.

RMC SPORT: GALATASARAY'DA GERÇEK BİR YENİDEN DOĞUŞ

Fransa'dan RMC Sport, Galatasaray-Beşiktaş derbisine geniş yer ayırdı. RMC Sport maçın yıldızı Mauro Icardi'yi ön plana çıkarırken "İstanbul derbisinde Mauro Icardi'den muhteşem vole. Galatasaray'da gerçek bir yeniden doğuş" başlığını kullandı.

Haberde "PSG'de hayalet gibi oynayan Mauro Icardi, Galatasaray'da küllerinden yeniden doğuyor. İki hafta önce Galatasaray'da ilk golünü kaydeden Icardi, Beşiktaş'a karşı muhteşem bir gol attı. Mauro sonunda alevlendi. Pochettino'nun talimatıyla PSG'de ölü gibiydi.

Türkiye'de ikinci golünü voleyle attı ama ne gol! Peki, tam bir canlanma mı yoksa basit bir başlangıç ​​mı? Gelecek gösterecek.Mauro Icardi'nin aklı tamamen futbola çevrilmiş görünüyor ki bu son aylarda her zaman böyle değildi. Türkiye'de oynadığı son üç lig maçında üç kez belirleyici oldu." denildi.





LE PARISIEN: İSTANBUL DERBİSİNDE ÇİFTE GOL VE ZAFER

Fransa'dan Le Parisien, Galatasaray'ın PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi'nin Beşiktaş karşısındaki performansını öne çıkardı. Haberde "Icardi, İstanbul derbisinde duble yaptı" başlığı kullanldı.

Haberde "Takım arkadaşlarıyla yaşadığı sevinç, Galatasaray taraftarlarıyla olan birlikteliği... Icardi, Beşiktaş derbisinde gülümsemeyi hiç bırakmadı. Mauro Icardi'yi son düdükle birlikte bu kadar mutlu etmeyeli uzun zaman oldu. Wanda Nara'dan ayrılmasıyla son haftalara damgasını vurdu." denildi.

INFOBAE: MUHTEŞEM VOLE, KURTARILAMAZ KAFA VURUŞU

Arjantin'den İnfobae, Mauro Icardi'nin Galatasaray-Beşiktaş derbisindeki muhteşem performansını ön plana çıkardı. Haberde Icardi'nin muhteşem bir vle ve kurtarılamaz bir kafa vuruşuyla Galatasaray'a galibiyeti getirdiği aktarıldı.

AL AİRE LİBRE: ICARDI DERBİDE BELRİLEYİCİ OLDU

Güney Amerika'dan Al Aire Libre sitesi, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının Beşiktaş'a karşı alınan galibiyette belirleyici rol oynadığını okuyucularına aktardı.





Haberin detayında ise "Türkiye Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 mağlu etti. Icardi derbide belirleyici rol oynadı." ifadelerien yer verildi.