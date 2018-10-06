UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun ikinci hafta maçında İsveç ekibi Malmö’nün Beşiktaş’ı 2-0 yenmesi ülke basınında geniş yer buldu.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Aftonbladet, “Malmö kazandı” başlığıyla duyurduğu haberde, İsveç ekibinin taraftarlarının Beşiktaş kalecisi Loris Karius’u geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool formasıyla yediği iki hatalı golü hatırlatarak baskı altına aldığını ve bunun sonucunda da Alman file bekçisinin ilk golü hatalı yediğini belirtti.

Haberde, maçtan sonra basın mensuplarının bu durumu anımsatmasına ilişkin, Karius’un “Bunları düşünmedim, umrumda değil” diyerek kısa bir cevap verdiği kaydedildi.

Kallström’den mesaj geldi

Karius’un kalesinde gördüğü hatalı gol, İngiltere ve İspanya’da da geniş yankı buldu. Ada’dan Daily Star, “Karius’tan yeni bir hata” sözleriyle tecrübeli kaleciyi manşetine taşırken Barcelona’da yayın yapan Sport ise, “Karius yine hata verdi” yorumunu kullandı.

Öte yandan İsveç’in efsane isimlerinden Kim Kallström de Loris Karius’un Malmö’den yediği ilk golle ilgili olarak yorumda bulundu. Mücadeleyi ülkesinin Kanal 9 isimli yayın organında yorumlayan Kallström, “Karius, bu topu tutmalıydı” ifadelerini kullandı.

Teknik ekipten yoğun terapi

Devler Ligi finalinde Liverpool formasıyla sergilediği şanssız performansın ardından Real Madrid karşısında kalesinde gördüğü goller sebebiyle uzun süre eleştirilen Alman kalecinin önceki gün de hata yapması sonrasında Beşiktaş teknik ekibi harekete geçti.

Teknik direktör Şenol Güneş ve yardımcılarının, Karius’un bu süreçten bir an önce sıyrılabilmesi için oyuncularına moral verdiği bildirildi.