14 Haziran Cuma günü Almanya'nın Manheim kentinde yapılacak gecede 1905 KSSD Derneği Başkanı Vahap Gazi Tanrıverdi ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulunacak.

KOMBİNELER SATIŞA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni sezon kombineleri satışa çıktı. Fiyatları 1350 ila 6 bin 750 TL arasında değişen kombineler için eski kart sahiplerine öncelik tanındı. Yönetim geçen sezon olduğu gibi maç başı bilet satışından elde ettiği geliri de düşünerek kombinede sınırı 37-38 bin olarak belirledi.

FLORYA'DA KUTLAMA VAR

Sezonu Türkiye Kupası ve lig şampiyonluğu ile kapatan G.Saray'ın bugün yapılacak haziran ayı divan kurulu toplantısında gündem futbol takımı olacak. Florya'da gerçekleştirilecek toplantı öncesinde barbekü partisi yapılacak. İki kupanın getirileceği barbekü partisinde üyeler çifte şampiyonluğu kutlayacak.