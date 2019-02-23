Temsilcilerimiz, bu sezon Avrupa’da ön elemeler haricinde 6 galibiyet, 15 yenilgi aldı.

Genel klasmanda Türkiye’nin altında yer alan Kıbrıs Rum Kesimi, İskoçya, Sırbistan, Avusturya ve Çekya gibi ülkeler bu sezon Türkiye’den daha fazla puan topladı. Toplamda 27,5 puana (ortalamada 5,5 puan) ulaşabilen Türkiye, son 7 yılın en kötü performansına imza attı.

Bu sezon ve son 5 sezonda ülke puanına en fazla katkı Beşiktaş’tan geldi. UEFA Avrupa Ligi’nde 3 ön eleme oynayarak gruplarda mücadeleye hak kazanan siyah-beyazlı ekip, grup maçları sonunda elenerek Avrupa defterini kapatırken hanesine 9,5 puan yazdırdı.

Kartal’ın ardından en fazla puana ulaşan takım Fenerbahçe oldu. Şampiyonlar Ligi’ne ön elemede veda eden sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi gruplarına doğrudan katıldı. Fenerbahçe grup maçlarını ikinci sırada tamamlayıp, bir üst tura çıksa da (son 32 turu) elenmekten kurtulamadı ve sezonu 8,5 puanla noktaladı.

Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılan Galatasaray, grup maçlarını 3. sırada bitirdi. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar bu turnuvanın son 32 turunda elendi ve 8 puan toplayabildi.

Türkiye, ülke klasmanında 10. sıradaki yerini garantileyerek yine Şampiyonlar Ligi’ne direkt takım gönderme hakkını devam ettirdi. (Skorer)