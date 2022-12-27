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Avrupa'da devlerin Enzo Fernandez savaşı başladı!

Dünya Kupası'nın yıldızlarından biri olan Arjantinli Enzo Fernandez için Manchester United, Real Madrid ve PSG düğmeye bastı. Fernandez'in kulübü Benfica ise bonservis bedeli olarak kapıyı 120 milyon Euro'dan açtı.

27 Aralık 2022, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Avrupa'da devlerin Enzo Fernandez savaşı başladı!

2022 Dünya Kupası'nın şampiyonu Arjantin'in bu büyük zaferindeki en önemli pay sahiplerinden biri, turnuvanın yıldızlarından Enzo Fernandez olmuştu. Tangocular'da ilk iki maçta yedekten oyuna girdikten sonra ilk 11'in değişmezleri arasına giren Fernandez, harika performansının ardından devlerin radarına girmiş ve Katar'da en iyi genç oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

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Alınan bilgiye göre Portekiz temsilcisi Benfica'da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer etmek adına başta Manchester United, Real Madrid ve PSG'nin harekete geçtiği öğrenildi.

12 milyon Euro'ya aldılar

Benfica'nın bu sezon başında River Plate'ten 12 milyon Euro'ya alınan genç yıldızı ancak büyük bir rakama bırakabileceği konuşuluyor. Gelen haberlere göre Arjantinli futbolcu için istenen bonservis bedeli, yaklaşık 120 milyon Euro değerinde ve bu rakamı ödemeye en çok yakın olan kulübün Manchester United olduğu gelen haberler arasında yer alıyor.

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