Avrupa’da da zirvede

25 maçta kalesinde yalnızca 12 gol gören Turuncu-Lacivertli ekip, 0.48’lik gol yeme ortalamasını yakaladı. İstanbul ekibi, bu ortalama ile zirvede yer aldı. Başakşehir’e bu alanda en yakın takım İngiltere’de şampiyonluk hasretine son vermeye çalışan Liverpool. İngiliz ekibi, geride kalan 30 maçta kalesinde 17 gol gördü. Manchester City ise 30 maçta 21 gol kalesinde gördü ve 0,7’lik gol ortalamasını tutturdu. Fransa Ligi’nde ise Paris Saint- Germain de bu sıralamada 0.57 ile 3. basamakta yer alıyor.