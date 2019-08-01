Son 8 sezonun şampiyonu Juventus, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’ın yıldız golcüsü Romelu Lukaku’yu alabilmek için Paulo Dybala’yı feda etmeye hazır durumda. Ayrıca Torino temsilcisi bu takasa Gonzalo Higuain’i de katabilir.

İki dev arasında pazarlıklar tüm hızıyla sürüyor. Bir diğer bomba ise İnter ve Roma’dan. Yeni sezona Antonio Conte ile başlayan İnter, Roma ile pazarlık masasında. Mavi-Siyahlılar’ın hedefi, aykırı davranışları nedeniyle kadro planlamasında yer almayan Mauro İcardi’yi Roma’ya verip Edin Dzeko’yu transfer etmek. Ayrıca İnter, İcardi’nin yanında yaklaşık olarak 40 milyon Euro (247 milyon TL) bonservis bedeli istiyor.