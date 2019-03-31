Avrupa’nın 5 büyük liglerinden İngiltere Premier Lig ve İtalya Serie A’da bugün şampiyonluk ve Avrupa hayalleri kuran takımlar birbirinden kritik mücadelelerde kozlarını paylaşacak.

Ada’da lider Manchester City’nin 1 puan gerisinde olan ve 29 senelik şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Liverpool, sahasında lig 3.’sü Tottenham’ı ağırlayacak. 18.30’da başlayacak mücadele öncesinde iki takımın da önemli bir eksiği ise bulunmuyor.

Çizme’de ise Roma, Napoli’yi konuk ediyor. 37 gündür sakatlığı sebebi ile Roma forması giyemeyen Cengiz Ünder’in bu mücadelede yedek kulübesinde olacağı belirtildi. Saat 16.00’da başlayacak olan mücadelede 21 yaşındaki yıldızın ikinci yarıda görev alması bekleniyor.

Öte yandan günün bir diğer kapışmasında ise İnter, UEFA Avrupa Ligi’ne katılmayı hedefleyen Lazio’yu konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati ise 21.30.