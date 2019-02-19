Avrupa’da kupa haftası nefesleri kesen finallere sahne olurken, bir o kadar da hakem hataları ve takımların isyanları gündeme oturdu. Yunanistan’da, hakem kararlarına itiraz eden Olympiakos, yarı finalde maçın ikinci yarısına çıkmazken, son topta kupayı kaptıran Real Madrid, “Eğer federasyon, hakem hatasını kabul edip, kupayı bu nedenle kaybettiğimiz yönünde bir açıklama yapmazsa, seneye lige katılmayacağız” açıklamasını yaptı.

Ankara’da final maçı oynanırken hakem kararlarına kızan Ergin Ataman, “Biz de Olympiakos gibi mi yapalım” diye isyan ederken maç bitimi MHK danışmanı Kostas Rigas’ın üzerine yürüyüp uzun süre çıkıştı. Belgrad’da da şampiyonu son saniye basketi belirlerken, ezeli rakibi Partizan’a kaybeden Kızılyıldız’ın Başkanı Nebosa Covic, “Emeklerimiz çalındı. Devletten Sırp basketbolunda neler olup bittiğini araştırması ve sporu bu ayak takımından korumasını istiyorum. Partizan’ı asla tebrik etmeyeceğim” dedi.

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 80-70

Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes’i mağlup edip Türkiye Kupası’nın sahibi olurken, Ergin Ataman maç sırasında ve sonunda hakemlerle, federasyon temsilcilerine büyük tepki gösterdi.

Panathinaikos - Olympiakos: 20-0

Olympiakos devresini 40-25 mağlup bitirdiği Panathinaikos’la oynanan yarı final maçının 2. yarısına çıkmadı. Atina ekibi, bundan sonra Panathinaikos maçlarını yabancı hakem yönetmezse, Yunan Ligi’ne katılmayacaklarını açıkladı.

Real Madrid - Barcelona: 93-94

Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid’i, Madrid’de mağlup ederken, Tomiç’e son saniyede yapılan bloğun nizami olduğunu ve basket verilmemesi gerektiğini savunan evbahibi ekibin yöneticileri, “Eğer federasyon, hakem kararlarını kabul edip bu nedenle yenildiğimiz yönünde açıklama yapmazsa, seneye lige katılmayacağız” şeklinde tepki gösterdi.

Brose Bamberg - Alba Berlin: 83-82

Kupanın sahibini 1 sayılık farkla belirleyen bir final maçı da Almanya’da oynandı. Alba Berlin, bitime 28 saniye kala, Giedratis’le 82-80 öne geçti ancak son sözü Eski Fenerbahçeli Nikos Zisis söyledi. Zisis rakip potaya yolladığı son saniyle üçlüğüyle takımı Brose’yi 83-82’le zafere taşıdı ve kulübünün tarihinde 5. kez bu kupayı müzesine götürmesini sağladı.

Partizan - Kızılyıldız: 74-72

Her karşılaşmaları olay olan; Partizan-Kızılyıldız maçında yine kıran kırana bir mücadele vardı. Bu kez taraftar olayları sahaya yansımadı ama hakem kararları tepkilere neden oldu. Parzitan, bitime saniyeler kala, Landele’nin faul atışlarıyla ezeli rakibini mağlup edip, üst üste 2. kez kupayı müzesine taşıdı. Ancak maç sonunda Kızıyıldız, son pozisyondaki hakem kararı nedeniyle kupa seremonisine çıkmadı. Hakem kararlarına çok sinirlenen Kulüp Başkanı Covic de yetkilileri göreve çağırarak sert bir açıklama yaptı: “Emeklerimiz çalındı. Devletten sırp basketbolunda neler olup bittiğini araştırmasını ve sporu bu ayak takımından korumasını istiyorum. Partizan gibi galibiyeti çalan birilerini asla tebrik etmeyeceğim”.

Zalgiris Kaunas - Rytas Vilnius: 67-70

Litvanya Kupası’nda da müthiş bir geri dönüş vardı. Rytas, son yıllarda kupalara ambargo koymuş Zalgiris Kaunas karşısında zafere gitti. Bitime 4 dakika kala, 9 sayı geriye düşen Rytas ezeli rakibi karşısında 17-5’lik seri yakalayıp, sahadan 70-67 galip ayrılmayı başardı ve 2015’ten sonra tarihinde 2. kez kupayı müzesine taşıdı.

JL Bourg - Strasbourg: 97-98

Fransa’daki final de nefesleri kesti. Strasbourg, ilk kez final oynayan rakibini 10 farktan gelip bir sayıyla mağlup ederken, 2. kupa zaferini elde etmiş oldu.

Cremona - Brindisi: 83-74

Olaylar yaşanmasa da tarihi bir maç oynandı. İki takım da ilk kez İtalya Kupası’nda final mücadelesi verirken, Cremano yakaladığı farkı koruyarak zafere gitti.

Hatice Yücel / FANATİK