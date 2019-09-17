Beşiktaş’ın tecrübeli teknik adamı Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig’de üst üste yaşanan puan kayıpları sebebiyle üzerinde kara bulutlar dolaşan takımı, perşembe günkü Slovan Bratislava mücadelesine motive etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

56 yaşındaki çalıştırıcının, Gazişehir mücadelesi sonrasında oyuncularıyla sık sık görüşüp takıma moral aşıladığı bildirildi.

‘Geride kalan maçları unutun’

Deneyimli ismin bu konuda son olarak futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Geride kalan maçları artık unutun. En kısa sürede kazanmaya kaldığımız yerden başlamamız gerekiyor. Ligi, Avrupa dönüşü düşünürüz. Şimdi önümüzde Avrupa Ligi var. Güzel bir başlangıç yaparsak oluşacak olumlu hava lige de yansıyacaktır” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Orhan Yıldırım