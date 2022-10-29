Hedefini bu sezon Avrupa’da başarı olarak belirleyen Trabzonspor , önce Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda Kopenhag’a elendi, ardından da UEFA Avrupa Ligi’nden çıkma şansını zora soktu. Kızılyıldız deplasmanından 2-1’lik yenilgiyle ayrılan Fırtına’ya, son maçta galibiyet yetmiyor.

Monaco’nun da takılması gerekiyor. 2 yıllık Trabzonspor kariyerinde biri lig şampiyonluğu olmak üzere 3 kupa kazanan Avcı, Avrupa’da ise bir türlü şeytanın bacağını kıramıyor. Tecrübeli hoca, Avrupa kupalarında çıktığı 18 deplasmanda sadece 1 galibiyet alabildi.

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Avcı’nın takımları diğer 17 maçta 4 beraberlik, 13 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Abdullah hocanın tek galibiyeti, 23 Kasım 2017’de Başakşehir’in başında Ludogorets’e karşıydı.

"HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Genel tabloya bakıldığında ise Avcı, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor ile toplam 35 Avrupa maçı oynadı. 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 yenilgi elde etti.

Sırbistan’daki Kızılyıldız yenilgisinin ardından hayli üzgün olan deneyimli çalıştırıcı, “Hesaplara bakacağız ve Avrupa’da devam etmek için her şeyi yapacağız” dedi.

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İHTİMAL HESAPLARI

UEFA Avrupa Ligi’nde 5. maçların ardından artık ipler Trabzonspor’un elinde değil. Haftaya Fırtına’nın Ferencvaros’u yenmesi, Monaco’nun ise Fransa’da Kızılyıldız’a takılması gerekiyor.

* 2.’lik için Trabzonspor’un Ferencvaros maçından mutlaka galibiyet çıkarması gerekiyor. Monaco da Kızılyıldız’a karşı kazanmamalı.

* Trabzonspor’un son maçta berabere kalması durumunda, grup üçüncülüğü yani Konferans Ligi bileti garanti gibi gözüküyor.

* İki maçın da berabere bitmesi halinde, bu maçlarda atılan goller önem kazanacak. Trabzonspor’un Kızılyıldız’la averajı eşit ancak attığı gol daha fazla.

* Hem Trabzonspor’un hem de Kızılyıldız’ın son maçlarını kaybetmesi durumunda, puanlar eşit olacağı için son maçlardaki skora göre genel averaja bakılacak.