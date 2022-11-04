Jorge Jesus, AEK Larnaka deplasmanında olduğu gibi Dinamo Kiev deplasmanında da Arda Güler'i ilk 11'de sahaya sürdü. Genç yetenek, bulduğu şansı bir kez daha çok iyi değerlendirdi. Arda, topu her ayağına aldığında heyecan yarattı, tribünleri ayağa kaldırdı. 17 yaşındaki oyuncu, futbol resitalini çok şık bir golle süsledi. 23. dakikadaCrespo'nun ceza sahasına gönderdiği topa kaleci Bushchan, Valencia'nın üzerinden yumruk vurdu ve yerde kaldı. Arda Güler, havadan gelen topu gelişine aşırma bir vuruşla ağlara gönderdi. Fenerbahçe 'nin lig tarihindeki en genç golcüsü olan genç yıldız, bu golle Avrupa Kupaları'nda da aynı unvanın sahibi oldu.

6 gol, 4 asist

Arda, Dinamo Kiev savunmasına sürekli zor anlar yaşatırken, bol bol kendi defansına da yardıma geldi, önemli müdahaleler yaptı. 17 yaşındaki futbolcu, 45+2. dakikada kazanılan kornerde köşe gönderine gitti, adrese teslim ortasında Arao kafayla ağları sarstı. Arda böylece hanesine bir de asist yazdırdı. Genç yıldız, 64. dakikadaoa yerini Emre Mor'a bıraktı. Arda, genç yaşına rağmen şimdiden, toplamda 28 maçta forma giyerken 6 gol, 4 asistilk bir performans sergiledi.

Engin Verel'den unvanı aldı

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki en genç golcüsü 1 Ekim 1975'te Benfica maçında ağları sarsan Engil Verel'di (Golü attığında doğumunun üzerinden 6955 gün geçmişti). Arda, dün bu unvanı efsane isimden devraldı (Dün golü attığından doğumunun üzerinden 6461 gün geçmişti).

Arda'nın karnesi

Süre: 64 dk.

Gol: 1

Asist: 1

Topla buluşma: 60

Pas: 41/33

Pas isabeti: %80.5

Şut: 1/1

Orta: 4/3

Şut pası: 2

İkili mücadele: 13/6

Top kapma: 2



