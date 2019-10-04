Avrupa zora girdi

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda AEK’ya 2-0 kaybetmesinin ardından Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile berabere kalan, Getafe ve Sivas’a kaybeden Trabzonspor’da kötü gidişat 4-1’lik Beşiktaş zaferi ile sona ermişti.

Basel karşısına oldukça moralli çıkan ve Getafe yenilgisini telafi etmek adına mutlak galibiyet parolası ile oynayan Karadeniz ekibi, 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Bordo-Mavililer, Abdulkadir Parmak ve Jose Sosa’nın golleri ile 2-1 öne geçti. Ancak Fırtına taraftarı önünde skoru koruyamadı. Noah Okafor 80. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi: 2-2.

Kredisi kalmadı

Bu sonucun ardından Trabzonspor için işler zora girdi. İlk maçında Getafe’ye kaybeden Fırtına, dün de İsviçre temsilcisi ile sahasında berabere kalınca ikinci karşılaşmalar sonunda sadece 1 puan topladı. Krasnodar’ı 2-1 yenen Getafe 6 puanla liderliğe yükselirken, Basel de 4 puanla ikinci sırada yer aldı. Artık kaybetme kredisi kalmayan temsilcimiz, kalan maçlarında galip gelmek zorunda.