Avrupa yolunda kader maçına hazırlar

ANTALYA,(DHA) - MURATPAŞA Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, 27 Mart'ta, Avrupa kupalarına kalma yolunda kader maçına çıkacağı Üsküdar karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Türkiye Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde Avrupa kupalarına kalma iddiasını sürdüren Muratpaşa Belediyespor, ligin 19'uncu haftasında kendi sahasında oynayacağı Üsküdar maçı hazırlıklarına devam ediyor. Paşanın Melekleri, Milli Takım kampları nedeniyle lige verilen arayı günde çift antrenmanla değerlendiriyor. Muratpaşa'da, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Cansu Akalın ve Milli Takım kamplarında bulunan 6 oyuncusu dışında eksik bulunmuyor. Ligde 19 puanla 6'ncı sırada yer alan antrenör Kadir Ayar'ın öğrencileri, 27 Mart Cumartesi günü kendi sahasında 23 puanla lig 4'üncüsü olan Üsküdar Belediyesi'ni konuk edecek. Paşa'nın Melekleri, Avrupa yolundaki kader maçında Üsküdar engelini aşıp iddiasını son ana kadar sürdürmek istiyor.

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