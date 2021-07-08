Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası’nda milli sporcular yarı finalde
Gürcistan’da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası’nda erkeklerde 48 kiloda Refik Kartal, 50 kiloda Berat Karaarslan, 54 kiloda Talha Bayrak, 57 kiloda Abdülsamet Eroğlu, 60 kiloda Muhammed Enes Kanar ve 75 kiloda Muhammed Halil Doğru, adlarını yarı finale yazdırdı.
Gürcistan’da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Boks Şampiyonası’nda erkeklerde 6 milli sporcu, yarı finale yükseldi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis’te düzenlenen organizasyonda erkekler çeyrek final müsabakaları gerçekleştirildi.
48 kiloda Refik Kartal, 50 kiloda Berat Karaarslan, 54 kiloda Talha Bayrak, 57 kiloda Abdülsamet Eroğlu, 60 kiloda Muhammed Enes Kanar ve 75 kiloda Muhammed Halil Doğru, yarı finale çıktı.
Kızlarda da 6 milli sporcu, dün yarı finale kalmayı başarmıştı. Böylece 12 milli boksör, yarı finale yükselerek madalya kazanmayı garantiledi.