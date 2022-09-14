Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu, yayımladığı bildiriyle Türkiye'nin üyeliğini askıya aldığını açıkladı. Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu, eski ismi olan 'Avrupa Wushu Federasyonu'nun adının kullanılarak çelişkili bir wushu federasyonu kurulduğunu ifade ederek aldığı kararla Belçika, Hırvatistan, Bulgaristan, Ermenistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Sırbistan, Slovenya ve Türkiye'nin üyeliklerinin askıya alındığını belirtti.

Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu'nun resmi sitesinde ise Belçika, Hırvatistan, Slovenya, Sırbistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Türkiye, üyelikleri askıya alınan ülkeler olarak belirtildi. Yayımlanan bildiride ismi yer almasına karşın Ermenistan'ın üyeliği aktif olarak gösterildi. Bulgaristan ise geçici üyeler statüsünde yer aldı.

Sonuç olarak üyelikleri askıya alınan ülkelerin Avrupa Wushu Kungfu Federasyonu'nda görev yapan üyelerinin de görevleri askıya alınırken, bu ülke federasyonlarının sporcularının da süresiz olarak milli takımla EWUF organizasyonlarında yer alması yasaklandı. Ancak sporcular bağımsız olarak bu organizasyonlarda EWUF bayrağı altında yarışabilecek.

İHA