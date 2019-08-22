A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Guidetti: Elimizden geleni yapacağız

Takım kaptanı Eda Erdem: Kadrodaki herkesin evinde oynadığı ilk Avrupa Şampiyonası

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA,(DHA)

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan 2019 Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesinde medya günü gerçekleştirildi.

Medya gününe; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, organizasyon sorumlusu Nihan Karaçam, A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, takım kaptanı Eda Erdem ve A grubunda yer alan takımların kaptan ve antrenörleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Türkiye'nin bu büyük organizasyonları en iyi yapan ülke olduğunu vurgulayarak, "2019 Avrupa Şampiyonası, 23 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında Ankara Spor Salonu'nda başlayacak. Bir kez daha 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Organizasyonun sorunsuz, fair-play ölçüleri içinde, kazasız belasız güzel bir turnuva olmasını arzu ediyoruz. Bu vesile ile turnuvaya katılan takımlara bir kez daha hoş geldiniz diyorum. 2003'te yine başkentte Polonya'yla final oynayan takımımız, 2019'da da voleybol camiası adına şunu belirtmek istiyorum ki biz hep başarıyı, çıtayı yüksek tutan bir ülkeyiz. Yine bu tür başarıları burada tekrar edeceğimize ve güzel bir oyunla arzu ettiğimiz sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Bizim ülke olarak başarmak doğamızda var" dedi.

GUIDETTİ: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

A Milli Voleybol Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti, Ankara'da bulunmaktan dolayı çok büyük heyecan duyduklarını belirterek, "Ev sahibi olduğumuz için çok mutluyuz. Hazırız ve bir an önce turnuvanın başlamasını istiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız, Ankara'daki seyircilerimizle birlikte bir bütün olacağımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

EDA ERDEM: KADRODAKİ HERKESİN EVİNDE OYNADIĞI İLK AVRUPA ŞAMPİYONASI

A Milli Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem de, turnuvaya hazır olduklarını ve iyi bir şekilde hazırlandıklarını ifade ederek, "Güzel bir organizasyonla karşınızdayız. Takım olarak da çok heyecanlıyız çünkü ülkemizde oynayacağımız Avrupa Şampiyonası'nı bu kadrodaki herkes ilk defa yaşayacak. Çok keyifli maçlar çıkaracağımıza inanıyoruz. Bir an önce başlamak istiyoruz. İdmanlarımızı çok iyi şekilde tamamladık. Artık turnuvaya hazırız. Yarın Yunanistan maçıyla iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Grubumuzu 1'inci bitirmek hedefimiz ama öncelikle maç maç gideceğiz" diye konuştu.

Organizasyon sorumlusu Nihan Karaçam ise, "Önemli stratejilerden birisi de büyük organizasyonları ülkeye kazandırmak olduğunu belirterek, "2003 yılından sonra Avrupa Şampiyonası'na 3'üncü defa ev sahipliği yapıyoruz. Yönetimimizin önemli stratejilerinden bir tanesi uluslararası düzeyde sportif başarılar olmakla beraber voleybol sporunun, gençlerimizin ve halkımızın nezdinde en sevilen spor dalı olmasını sağlamak ve bu iki taraf arasındaki sinerjiyi geliştirmek. Bunun yollarından bir tanesi de büyük organizasyonların ülkemizde gerçekleştirilmesi, elit sporcuların burada sahne alıyor olması. Açıkçası diplomatik olarak da elbette biz burada yaptığımız güzel işleri, tesislerimizi, alt yapımızı ve voleybol sporuna verilen desteği ifade edebildiğimiz toplantılara katıldık. Ve ev sahibi olarak bu sahnede yer alacağız. İnşallah filenin sultanları da şampiyonluk görecek ve tüm emeklerimizin karşılığını hep beraber alacağız" dedi.

Bulgaristan A Milli Voleybol Takımı kaptanı Elitsa Vasieva da, organizasyonun çok üst düzel olduğunu vurgulayarak, "Hazırlık süreci ağır bir aşamadan geçtik. Çünkü yazın sonunda bulunduğumuz için bu bizim son önemli turnuvamız. Olabildiğince adım adım ilerleyeceğiz. Yarın güzel bir galibiyetle başlarsak devamı gelecektir diye umuyorum. Hedef olarak da ilk önce gruptan iyi bir sonuç alıp bir sonraki aşamalara geçmeyi planlıyoruz. Ankara'da maçlara birçok defa gelmiştim. Türkiye'yi ve Ankara'yı çok seviyorum. Organizasyonları üst düzeyde oluyor. Salonu çok beğendim bugün antrenman yapma fırsatımız oldu. Umarım Ankara'da başarıyı sağlarız" diye konuştu.

Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda A Milli Voleybol Takımı yarın saat 20.00'de Yunanistan ile mücadele edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mehmet Akif Üstündağ'ın açıklamaları

- A Milli Takım Başantrenörü Giovanni Guidetti'nin açıklamaları

- Takım Kaptanı Eda Erdem'in açıklamaları

- Organizasyon sorumlusu Nihan Karaçam'ın konuşması

- Elitsa Vasieva'nın açıklamaları

- Kupadan detaylar

(FOTOĞRAFLI)