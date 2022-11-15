Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar belli oluyor
2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda grup kurası çekimi, yarın İtalya’nın Napoli şehrinde gerçekleşecek. A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Voleybol Takımı’nın grup aşamasındaki rakipleri yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
Avrupa voleybolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda grup kuralarının çekimi, yarın TSİ 19.00’da İtalya’nın Napoli şehrindeki Kraliyet Sarayı’nda yapılacak.
Gerçekleşecek kura çekiminde; A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri de belli olacak. Kura çekiminde organizasyonun düzenleceği ülkeler, grup maçlarındaki bir rakibini kendi seçme hakkına sahip olacak.
2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihleri arasında İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ise 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya ev sahipliği yapacak.
2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’na katılacak ülkeler şu şekilde:
Erkekler:
Türkiye
İtalya
Bulgaristan
Kuzey Makedonya
İsrail
Slovenya
Polonya
Sırbistan
Hollanda
Almanya
Çekya
Fransa
Ukrayna
Finlandiya
Belçika
Portekiz
Yunanistan
İspanya
Romanya
İsviçre
Danimarka
Karadağ
Estonya
Hırvatistan
Kadınlar:
Türkiye
İtalya
Belçika
Estonya
Almanya
Sırbistan
Hollanda
Polonya
Fransa
İsveç
Bulgaristan
Hırvatistan
Çekya
Ukrayna
Slovenya
Slovakya
Bosna Hersek
Yunanistan
İspanya
Yunanistan
Romanya
Macaristan
Finlandiya
Azerbaycan
İsviçre
İHA