Avrupa voleybolunun milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu olan Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda grup kuralarının çekimi, yarın TSİ 19.00’da İtalya’nın Napoli şehrindeki Kraliyet Sarayı’nda yapılacak.

Gerçekleşecek kura çekiminde; A Milli Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri de belli olacak. Kura çekiminde organizasyonun düzenleceği ülkeler, grup maçlarındaki bir rakibini kendi seçme hakkına sahip olacak.

2023 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası, 28 Ağustos-16 Eylül 2023 tarihleri arasında İtalya, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve İsrail, Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası ise 15 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihlerinde Belçika, Almanya, İtalya ve Estonya ev sahipliği yapacak.

2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’na katılacak ülkeler şu şekilde:

Erkekler:

Türkiye

İtalya

Bulgaristan

Kuzey Makedonya

İsrail

Slovenya

Polonya

Sırbistan

Hollanda

Almanya

Çekya

Fransa

Ukrayna

Finlandiya

Belçika

Portekiz

Yunanistan

İspanya

Romanya

İsviçre

Danimarka

Karadağ

Estonya

Hırvatistan

Kadınlar:

Türkiye

İtalya

Belçika

Estonya

Almanya

Sırbistan

Hollanda

Polonya

Fransa

İsveç

Bulgaristan

Hırvatistan

Çekya

Ukrayna

Slovenya

Slovakya

Bosna Hersek

Yunanistan

İspanya

Yunanistan

Romanya

Macaristan

Finlandiya

Azerbaycan

İsviçre

İHA